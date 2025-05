Presenta Cristian Armenta su exhibición ‘To make no sense is ok’

Con una propuesta visual que celebra la ambigüedad, el caos creativo y la libertad del gesto artístico, el artista originario de Culiacán, Cristian Armenta presentó la exposición “To make no sense is ok”, en La Roosevelt Art Gallery, en Mazatlán.

En un momento en el cual el arte contemporáneo pareciera debatirse entre una carga conceptual y exigencia de impacto inmediato, Cristian Armenta busca darle un contrapeso provocador, pero honesto con sus obras, las cuales abrazan lo incomprensible como una forma de expresión.

“Esta exposición se basa en que a veces no hacemos sentido o tenemos que hacer una pausa en un mundo que te identifica, clasifica, cataloga y controla, entonces nos invita a que todo ese caos en lugar de solo aceptarlo, lo abracemos, arropemos y no sigamos con la regla”, comentó Armenta.

“En el arte no tiene que ser de entenderse, sino de sentirse. Respirarlo, tocarlo, llevarlo a un nivel más profundo y no que te lo de ya todo elaborado”, añadió.

En la que es su primera exposición en Mazatlán, Armenta presentó un total de ocho obras, las cuales se destacan por combinar formas de arte como el abstractismo y el surrealismo en 2D, enfocándose en tonos rosas y azules.

De esta forma, la muestra está compuesta por una colección de obras que no buscan ser entendidas en términos tradicionales, sino que tratan de que la audiencia la pueda sentir, vivir e interpretar desde su subjetividad.

“Yo no pinto nada externo, no quiero que nadie vea un problema social, habló más del ser, de la condición humana como la toma de decisiones, sueños e ideas. Todas esas cosas de la psique”.

El autor destacó que en estas piezas no hay respuestas ni caminos seguros, por lo que cada obra es una invitación a detenerse, mirar sin prejuicios, respirar y sentir.

Pese a que “To make no sense is ok”, es un título provocador, no implica una renuncia total al significado, sino desplazar su búsqueda a otros lugares menos evidentes.

Así pues, la exposición no viene a ofrecer solamente una bocanada de aire fresco en el panorama artístico actual, sino que además demanda al espectador contemporáneo dejar de lado el consumo rápido y buscar un significado inmediato, invitándolo a detenerse, convivir con lo incierto y encontrar su belleza.

La Roosevelt, un espacio para el arte

Encargado de dar un lugar para la presentación de las obras de Cristian Armenta y muchos más artistas, La Roosevelt Art Gallery se ha convertido poco a poco en un espacio cultural y de expresión artística a nivel local y nacional.

Para la curadora y dueña de La Roosevelt, Isabel Toledo, esta casona antigua, este tipo de espacios, son de gran importancia para poder darle promoción a diferentes artistas con sus obras artísticas.

“Es importante tener estos espacios culturales para ir educando a los mazatlecos, a los jóvenes de ver un poco de cultura cuando no pueden viajar, es por eso que nos emociona tener este museo abierto para todo el público”, comentó Toledo.

“Es importante darle el espacio a artistas como Cristian y promoverlos, que pueden exponer su arte y darse a conocer, e incluso vender sus obras porque aquí también los apoyamos a venderlo”, puntualizó.

Toledo destacó que la obra de Cristian Armenta cuenta con piezas que llaman a la mente para que no haga sentido y jugar con la mente del espectador a través de sus pinceladas.

“Me llama mucho la atención porque es una obra que llama a la mente, para ti no puede hacer sentido, pero debería hacer sentido en tu cabeza, juega con tu mente y eso me encanta, que haga pensar a la gente y reflexionar a través de la perspectiva y el color, eso es lo interesante”, puntualizó.

La exhibición “To make no sense is ok”, de Cristian Armenta estará disponible durante tres meses en La Roosevelt Art Gallery, consolidando su trabajo como una voz singular que se atreve a cuestionar la pintura y el lugar del arte en la experiencia cotidiana.

Entre sus obras se encuentran ‘Last Night On Earth’, ‘Dreams’, ‘Eye Can See You’, ‘The Thinker And His Journey’, ‘Almost Famous’, ‘To Make No Sense Is Ok’, ‘Symphony Of The Day’ y ‘Portrait In Green’.