$!Presenta DanGer concierto ‘Híbrido’ en la UAS

Un concierto Híbrido compartió DanGer, en el interior del Edificio Central con un variado repertorio, que incluyó temas icónicos mexicanos y extranjeros.

DanGer hizo gala de su talento al interpretar temas como If i feel, popular en voz del desaparecido grupo británico The Beattles, así como La que me gusta, del compositor mexicano José Luis Pardo e interpretado por Los amigos invisibles, además de La Bikina, de Rubén Fuentes Gasson y Bastará, de la banda de reggae de origen argentino, Los Cafres, y Sabor a mí.

Cómo fue, de Ernesto Duarte Brito, tema al que diera vida El Príncipe de la canción, José José, Un velero llamado libertad, del compositor mexicano José Luis Perales, Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, así como Vida loca, de Francisco Céspedes y Contigo en la distancia.