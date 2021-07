Presenta el Dueto Universitario recital ‘Fina estampa caballero’

Por último, tocó el turno a la joven cantante Nadia Jazmín Cuén Oropeza, quien interpretó dos temas en inglés y dos en español, el primero fue At last, de Warren Harry y Gordon Mack, título que ganó popularidad al ser interpretado por la cantante estadounidense Etta James, seguido de Close to you, de los compositores Burt Bacharach, Hal David y Burt F. Bacharach.

La velada finalizaría con la interpretación de los temas Si a veces hablo de ti, de Manuel Alejandro y Ana Magdalena, además de Contigo en la distancia, del compositor cubano César Portillo de La Luz.

Durante 60 minutos los cibernautas pudieron disfrutar de un selecto repertorio, que involucraba romance, nostalgia, tristeza y el lenguaje universal por excelencia, el amor.