Presenta Élmer Mendoza ‘La sirena y el jubilado’, una novela de riesgo narrativo y pulso social

En un diálogo cercano, reflexivo y por momentos anecdótico, el escritor sinaloense Élmer Mendoza presentó su novela La sirena y el jubilado, en lo que fue el cierre de las actividades de la FeliUAS 2026.

Mendoza, Doctor Honoris Causa por la UAS y recientemente ganador del Premio Jorge Ibargüengoitia, estuvo acompañado por el también escritor Juan José Rodríguez, quien destacó la apuesta formal del libro y su renovación estilística dentro de la narrativa del autor.

Rodríguez subrayó que la obra llama la atención por “el manejo del espacio”, es decir, la forma en que Mendoza organiza párrafos, diálogos y ritmo narrativo.

“Este libro experimenta y renueva en ese manejo... con párrafos más cortos, diálogos fluidos y capítulos contenidos”, explicó, al invitar a los lectores a descubrir la “carpintería secreta” de la novela.

Sobre la trama, Mendoza adelantó que gira en torno a dos personajes: Carmen Larrañaga, una joven aspirante a diputada, y Néstor del Valle, un jubilado que termina convertido en su protector tras un atentado.

Sin embargo, evitó revelar detalles clave para no arruinar la experiencia de lectura.

El autor explicó que la historia nació de una inquietud literaria y de su interés por construir un personaje femenino sólido.

“Yo quería escribir una novela donde la persona principal fuera una mujer... necesitaba un personaje ideal, muy humano, con capacidad de pensar, de decidir y de entender lo que pasa a su alrededor”, señaló.

Esa búsqueda lo llevó a perfilar a Carmen como una figura que encarna tanto fortaleza como conciencia social, en un contexto marcado por la violencia de género.

“Vivimos en un país donde asesinan al menos a 10 mujeres al día... entonces ella quiere ir a un sitio donde se puedan cambiar las cosas”, afirmó.

El segundo eje de la novela surgió al reflexionar sobre la vida después del retiro.

“Hay muchos jubilados que sienten que se van a morir cuando dejan de trabajar, pero están equivocados... es una oportunidad para hacer lo que siempre quisieron”, dijo Mendoza, al explicar la construcción del personaje de Néstor.

El escritor reconoció que el proceso creativo fue largo y exigente.

“Empecé muchas veces la novela y muchas veces la eliminé... hasta que encontré la forma de unir a estos dos personajes”, compartió.

Incluso, confesó que reescribió el inicio.

“Dije: ‘este capítulo no puede ser’, y lo borré. No quiero ningún bloqueo que me impida trabajar”, explicó.

Durante la conversación, también se abordó el contexto social que atraviesa la historia.

Mendoza aclaró que no parte de casos específicos, sino de una realidad innegable.

“Nadie puede ocultar lo que está ocurriendo en el país... eso que llaman realidad está ahí y los novelistas no tenemos la culpa ni lo podemos resolver”, expresó.

Finalmente, invitó al público a acercarse a la literatura y a la obra.

“Es un placer encontrar lectores... que lean los libros, los critiquen y sigan viniendo a las ferias”, dijo.

Con esta obra, Mendoza reafirma su interés por explorar nuevas formas narrativas sin abandonar los temas que han marcado su obra como la violencia, la política y la complejidad de la sociedad mexicana.