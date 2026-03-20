Presenta Geney Beltrán ‘El vértigo del caos’, una obra que invita al diálogo literario

El escritor Geney Beltrán presentó su más reciente obra, El vértigo del caos, una recopilación de ensayos publicada en 2025 que reúne más de una década de trabajo y reflexión literaria, esto en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS).

Durante su participación, el autor expresó sentirse honrado por la invitación a este encuentro cultural, donde sostuvo una conversación con el presentador Francisco Meza.

En este diálogo, explicó que el libro integra ensayos, estampas autobiográficas y aforismos, unidos por una constante: la reflexión sobre la literatura de ficción, la imaginación y diversas obras de la literatura universal, hispanoamericana y mexicana, desde el Renacimiento hasta la actualidad.

Beltrán subrayó que la obra no busca ser un monólogo, sino una conversación abierta con los lectores.

“En esta feria hay un ánimo de intercambio de puntos de vista, de invitar a los lectores a acercarse a argumentos distintos sobre obras muy visitadas”, comentó.

El autor también compartió que el libro evolucionó con el paso del tiempo.

Inicialmente, pretendía abordar dos grandes temas, la representación del poder y la rebeldía en la literatura y la paternidad en las relaciones entre padres e hijos. Sin embargo, el proyecto fue transformándose conforme surgieron nuevos intereses y otros perdieron relevancia.

Finalmente, decidió cerrar el ciclo creativo al considerar que ya había expresado lo esencial.

Asimismo, destacó que “El vértigo del caos”, propone una lectura diversa, con textos de distinta extensión centrados principalmente en la narrativa, novela y cuento, además de incluir elementos personales que enriquecen la propuesta.

En cuanto a su experiencia en la FeliUAS, el escritor reconoció la importancia de estos espacios impulsados por la Universidad Autónoma de Sinaloa, al considerarlos fundamentales para fomentar el diálogo cultural y el encuentro entre autores y lectores.

Finalmente, dirigió un mensaje a los jóvenes interesados en la escritura, y les recomendó leer con curiosidad y diversidad, explorar distintos géneros y autores, y mantener una postura autocrítica.

“Lo único que yo les podría recomendar es que lean siempre con mucha curiosidad, que busquen a muchos autores, que no solo lean un tipo de literatura, que si quieren ser poetas no solo lean poesía, que si quieren escribir narrativa no solo lean novela, sino que traten de alimentarse con una dieta literaria muy, muy diferente, porque así es cómo funciona nuestra curiosidad, y al mismo tiempo que sean muy autocríticos es muy importantes no ser muy autocomplacientes porque sino el juicio de los lectores va hacer implacable”, dijo.