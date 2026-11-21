La poesía, el amor y la necesidad de compartir las historias que habitan en las palabras encontraron un espacio en el Encuentro de Escritoras Sinaloenses, donde la escritora Guadalupe Ángeles presentó su segundo poemario, En el corazón de la mañana.

Durante su participación en el encuentro, realizado en el Museo de Arte de Mazatlán, la autora habló sobre el proceso creativo de esta publicación, que cuenta con una portada de Juan Cervantes, a quien considera prácticamente coautor de la obra por su acompañamiento durante las revisiones, la edición y la organización de los poemas.

La escritora explicó que el libro abre con un conjunto de poemas amorosos, acompañado por un epígrafe del pensador francés Roland Barthes, cuya reflexión sobre la escritura y el amor sirvió como punto de partida para esta sección.

Aunque a lo largo de su trayectoria ha escrito poesía, novela, cuentos y relatos, Ángeles reconoció que durante mucho tiempo no se había decidido a reunir sus versos en un libro. Fue hasta 2024 cuando publicó su primera colección, No es luz más enegés, y ahora continúa ese camino con su segundo poemario.

Para concretar este nuevo proyecto contó con el apoyo de Juan Cervantes, escritor y poeta radicado en Guadalajara, con quien trabajó para depurar los textos y encontrar la estructura adecuada para la publicación.

Más allá de presentar su obra, la autora destacó la importancia del Encuentro de Escritoras Sinaloenses como un espacio para compartir experiencias, escuchar a otras creadoras y encontrar herramientas que permitan enfrentar las dificultades propias del oficio literario.

Consideró que una de las aportaciones más importantes de este tipo de reuniones es comprender que, aunque la escritura suele ser un ejercicio individual, quienes se dedican a ella no están solos.

“Es fundamental que no nos sintamos solas a la hora de escribir, porque si bien es cierto que uno escribe, no escribe a solas. Uno vive en sociedad, uno aprendió a hablar, que es el material de nuestro trabajo, en sociedad”, expresó.

También reconoció las actividades del encuentro, entre ellas los ejercicios de escritura, las charlas sobre cuento y las herramientas compartidas por especialistas para enfrentar el bloqueo creativo.

Para Guadalupe Ángeles, estos espacios permiten construir una comunidad en la que las escritoras pueden apoyarse en inquietudes relacionadas con la publicación, la edición y el propio proceso creativo.

Aclaró que el encuentro no representa un acto separatista, pues los hombres también están invitados a acercarse a la literatura, escuchar poesía y participar en las conversaciones sobre el arte.

Uno de los momentos que más disfrutó durante la presentación de En el corazón de la mañana fue el acompañamiento musical de un saxofón mientras se leían algunos de sus poemas, particularmente uno relacionado con el blues.

La escritora calificó esta intervención como una sorpresa y un regalo para su libro, al considerar que la música y la poesía pueden encontrarse para generar nuevas formas de expresión.

La experiencia en Mazatlán superó sus expectativas. Ángeles aseguró sentirse emocionada y agradecida por la recepción que tuvo durante su participación, además de manifestar su disposición para regresar a compartir nuevamente su trabajo literario.