Presenta Hernán Arturo Ruiz sus libros en la FIL de Guadalajara

Surgió en el taller Laboratorio para Narradores, con la escritora Mariel Iribe, y creció con apoyo de una beca del PECDAS, en 2016.

Y al final se integró de los cuentos “Las nuevas aventuras de Billy the Kid”, “El camino San José”, “Días de búsqueda”, “Las horas que perdimos”, “Cruzar los límites”, “Huellas en el camino”, “El necio” y “La turba”.

Sobre su novela “Todas las estrellas muertas”, editada por el Instituto Sinaloense de Cultura, destacó que la escribió durante la pandemia.

“Es una novela que me ayudó sobrevivir al encierro, pues me imponía una rutina de escribir todas las tardes y leer sobre los temas que abordaría en ella”, expresó.

Y la describió como una novela de esfuerzos y fracasos; de música y silencio; de cuando la escuela, los amigos, la familia, lejos de ser lugares seguros, se convierten en territorios minados en los que la burla acecha.

Ante la pregunta de uno de los asistentes sobre si creía que en Sinaloa se estaba creando un nuevo género literario de la violencia el consideró que no.

“No me parece, si bien hay un movimiento al que llaman literatura del Norte en donde la violencia es importante, tiene que ver más con el entorno que nos tocó vivir, no hablar de él sería un tanto negacionista, pero no por eso merece un genero para sí mismo, es parte de nuestra realidad”.

Al final el autor firmó libros y charló con los asistentes.

Perfil

Hernán Arturo Ruiz (Culiacán, Sinaloa, 1993)

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Fue becario del PECDA Sinaloa 2016-2017. Ha publicado el libro de cuentos Las horas que perdimos (Nitro Press/ISIC, 2020). En 2015 recibió la primera Mención Honorífica en el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo.

Sus cuentos han aparecido en las revistas Timonel, Aldea 21, y en las antologías Once navajas, narradores menores de treinta años (FETA, 2015), Laboratorio para Narradores (Palabras del Humaya, 2017), Álbum Negro, narrativa sinaloense de ficción (ISIC, 2018), Lados B, narrativa de alto riesgo (Nitro/Press, 2018), Sin mayoría de edad (UNAM, 2019), El espejo de Beatriz. Volumen 2. (Ficticia, 2020) y Síndrome de Astier (Abismos Editorial, 2021).

Actualmente es coordinador del taller Laboratorio para Narradores y estudia la Maestría en Historia, en la Universidad Autónoma de Sinaloa.