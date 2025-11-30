Presenta la Banda Sinfónica Juvenil clásicos ligeros y algo de jazz

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Sinaloa, bajo la dirección del maestro Diego Rojas, se presentó nuevamente dentro de su programa catorcenal La Banda en el Ágora, en el ágora Rosario Castellanos donde los alumnos de la Escuela Superior de Música del Isic, deleitaron al público con un programa dedicado a los grandes maestros de la música.

El programa se caracterizó por ser accesible y ligero, abarcando diversos géneros desde valses y marchas hasta música de cine, ópera y jazz, buscando entusiasmar a toda la concurrencia.

Entre las piezas destacadas se interpretaron la Obertura de “Las bodas de Fígaro” de Wolfgang Amadeus Mozart; el vals “Emperador opus 437”, de Johann Strauss; la “Marcha triunfal” (final del acto II) de la ópera Aída, de Giuseppe Verdi, y la Obertura del poema sinfónico “Egmont”, de Ludwig van Beethoven.

Siguieron con los alegres acordes de “Fiesta Campesina”, de Jacob de Haas, para luego pasar a temas de cine, con el de la película “Doctor Zhivago”, de Maurice Jarré, y la conocida Marcha Militar No. 2 de la serie “Pompa y Circunstancia opus 39”, de Edward Elgar.

Hubo también una incursión en el cool jazz con el popurrí “Homenaje a Dave Brubeck”, con arreglos de Robert W. Smith al famoso compositor y músico norteamericano, y luego el cierre vibrante se integró con segmentos de la opereta “La Bella Elena”, de Jacques Offenbach.

Con medio siglo de historia, la Banda Sinfónica Juvenil es una de las agrupaciones artísticas más emblemáticas del Instituto Sinaloense de Cultura pues dio forma y sustento a su creación.

Los objetivos de este programa son promover un repertorio amplio de música sinfónica que abarque desde las expresiones populares hasta las de los grandes maestros, y llevar la creación musical a espacios abiertos para acercar esta manifestación artística a las masas y establecer un contacto directo con la comunidad, en el marco de la belleza de las tardes sinaloenses.