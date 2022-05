Presenta Mario Medina su obra fotográfica y el poemario ‘Silencio gregario’

A su vez, se presentó el poemario “Silencio gregario”, libro ganador del segundo lugar del certamen mundial de poesía en lengua española, concedido por World Academy of Poets, en el 50 aniversario de su fundación, celebrado en la ciudad de Bhubaneswar, India, en octubre del 2019.

“Mi propia ventana, que a través de la cual, he creado y seguiré creando cada una de mis imágenes que representan cada una de ellas para mí un cúmulo de sentimientos, de ilusiones, sabores, aromas, tristezas y alegrías, que a lo largo de mis días siguen latentes en mi pensamiento y en mi ser, estas imágenes no son productos de la casualidad, si no realizar el proceso de observar, observar detenidamente el caprichoso comportamiento de la luz, la quietud de un sujeto, la serenidad de un rostro, el reflejo de una sonrisa, la tristeza de una madre y la agonía de un atardecer, y la profundidad de una mirada, la caricia de un océano, la paz de un campanario, para luego desde esa observación lograr descifrar el momento preciso para la captura de una imagen poética, eso para mí es la fotografía y la poesía, son esos sentimientos que yo deseo transmitir al observador”, explicó.