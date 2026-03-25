Presenta Vicente Alfonso novela que mezcla certámenes de belleza, política y derechos humanos

En el marco de la FeliUAS 2026, se llevó a cabo la presentación de la obra La noche de las reinas, del escritor Vicente Alfonso, quien ofreció una mirada distinta sobre los certámenes de belleza al entrelazarlos con contextos políticos y sociales.

Durante su intervención, el autor explicó que se trata de una novela basada en hechos reales, inspirada en el contexto de Miss Universo 1978, en medio de tensiones internacionales y conflictos políticos propios de la época.

La obra desarrolla cuatro historias principales, centradas en distintos personajes, que permiten al lector adentrarse en una narrativa donde el glamour de la missología contrasta con temas como la represión, el poder y los derechos humanos.

En este sentido, el escritor destacó una reflexión clave sobre la historia y su vigencia. “Si uno pone atención es muy fácil encontrar los patrones que volveremos a ver”, frase con la que invita a analizar cómo ciertos contextos sociales y políticos tienden a repetirse.

La presentación destacó por ofrecer una propuesta diferente dentro de la feria, al abordar Los certámenes de belleza desde una perspectiva política y de derechos humanos, alejándose de la visión tradicional de los certámenes de belleza.