$!Presentan a candidatas y candidatos a reinados de Carnaval de Mazatlán

El Carnaval de Mazatlán 2026 comenzó oficialmente este jueves con la tradicional presentación de las y los aspirantes a los distintos reinados, en una velada que reunió glamour, música y el entusiasmo característico de la máxima fiesta del puerto.
El majestuoso Museo Casa El Marino fue el escenario donde se reveló también el tema que dará identidad a esta edición del Carnaval, que en esta edición llevará por nombre “Arriba la Tambora”.
Durante el evento, fueron presentadas las jóvenes mazatlecas que competirán por los títulos de Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales, quienes desfilaron ante el público luciendo seguridad y carisma, desatando aplausos y muestras de apoyo de familiares, amistades y asistentes.
Son Joanna Castillo, Monserrat Zamudio, Marbella Medina, Marbella Rivera, Anahí Esparza, Karely Tirado, Mariana Guerrero, Danya Moreno y Andrea García, las jóvenes mazatlecas que buscan quedarse con la corona de Reina del Carnaval o Reina de los Juegos Florales, mismas que fueron presentadas en una noche llena de la algarabía y el jolgorio que caracterizan a la máxima fiesta de Mazatlán.
La esencia festiva se hizo presente desde el inicio, cuando cada candidata apareció envuelta en luces, música de Danzón Mazatleco y el fervor típico que define el espíritu carnestolendo.
Asimismo, se dio a conocer a los aspirantes a Rey de la Alegría, un grupo de varones que llenó el recinto de energía y simpatía.
Victor Joel, Romeo Antonio, Guillermo Orrante y Javier Osuna “El Chiras” son los varones fueron presentados como candidatos a Rey de la Alegría.
La presentación de las candidatas a Reina Infantil añadió un toque de ternura y frescura a la noche, ya que las pequeñas robaban miradas con su entusiasmo y espontaneidad.
Ellas fueron Eilen, Noelia y Elisa, las candidatas, quien, según las reglas, el que junte más votos económicos será la triunfadora.
Una vez que a todos se les impuso su respectiva banda de candidatos por los integrantes de la Realeza Actual, y los candidatos a los diferentes reinados se pusieron a bailar la canción “Ay mi Mazatlán”, de la Banda MS.
Al final, al sonido del Corrido de Mazatlán, estallaron los fuegos de pirotecnia en el cielo porteño.
Los asistentes se sorprendieron porque con drones, en el cielo pusieron el nombre de la edición de esta fiesta “Arriba la Tambora”, así como los nombres de cada candidatos.
A la salida, los aspirantes realizaron un recorrido por la Avenida del Mar.