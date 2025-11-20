$!Presentan a candidatas y candidatos a reinados de Carnaval de Mazatlán

El Carnaval de Mazatlán 2026 comenzó oficialmente este jueves con la tradicional presentación de las y los aspirantes a los distintos reinados, en una velada que reunió glamour, música y el entusiasmo característico de la máxima fiesta del puerto.

El majestuoso Museo Casa El Marino fue el escenario donde se reveló también el tema que dará identidad a esta edición del Carnaval, que en esta edición llevará por nombre “Arriba la Tambora”.

Durante el evento, fueron presentadas las jóvenes mazatlecas que competirán por los títulos de Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales, quienes desfilaron ante el público luciendo seguridad y carisma, desatando aplausos y muestras de apoyo de familiares, amistades y asistentes.

Son Joanna Castillo, Monserrat Zamudio, Marbella Medina, Marbella Rivera, Anahí Esparza, Karely Tirado, Mariana Guerrero, Danya Moreno y Andrea García, las jóvenes mazatlecas que buscan quedarse con la corona de Reina del Carnaval o Reina de los Juegos Florales, mismas que fueron presentadas en una noche llena de la algarabía y el jolgorio que caracterizan a la máxima fiesta de Mazatlán.

La esencia festiva se hizo presente desde el inicio, cuando cada candidata apareció envuelta en luces, música de Danzón Mazatleco y el fervor típico que define el espíritu carnestolendo.

Asimismo, se dio a conocer a los aspirantes a Rey de la Alegría, un grupo de varones que llenó el recinto de energía y simpatía.