Presentan a los aspirantes a las coronas del Carnaval de Mazatlán 2027

Con música, danza folclórica, vestuarios de fantasía y referencias a las tradiciones mexicanas, el Teatro Ángela Peralta recibió la noche del sábado la presentación oficial de los candidatos a los reinados del Carnaval Internacional de Mazatlán 2027, que se celebrará del 4 al 9 de febrero bajo el lema “Amamos nuestras Tradiciones”.

La gala, organizada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, reunió a las aspirantes a Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales, así como a los candidatos a Rey de la Alegría y las participantes por la corona infantil, en una velada que combinó música, baile y colorido escénico.

Al abrirse el telón, los acordes de “La Bikina” dieron paso a las coreografías de la Compañía Ballet de Mazatlán y el Ballet Folclórico del Instituto de Cultura.

La presentación estuvo acompañada por mujeres con trajes de fantasía, músicos en la parte superior del escenario y una proyección del rostro de María Félix, figura emblemática del cine mexicano.

La conducción estuvo a cargo de Corina Beltrán Sedano, Reina de los Juegos Florales 2009 y Danya Moreno Rivas, Princesa Real del Carnaval 2026, quienes contextualizaron el lema de la próxima edición como una celebración de la identidad, la historia y la diversidad cultural de México y Sinaloa.

Presentan a las candidatas infantiles

Un número escénico dedicado al público infantil antecedió la aparición de Marian Ainhoa Urías Gómez, de 9 años, alumna del Instituto Cultural de Occidente, quien representa a la porra azul pastel, y Karen Arleth Camacho Álvarez, de 10 años, estudiante de la primaria Venustiano Carranza, representante de la porra lila.

Las pequeñas recibieron sus bandas oficiales de manos de Eileen I, Reina Infantil, y Nohelia I, Reina de la Poesía del Carnaval 2026.Su presentación estuvo acompañada por niñas y niños vestidos de arlequines y personajes de fantasía, quienes bailaron al ritmo de rondas infantiles.

En el fondo del escenario, una pantalla LED proyectó corazones adornados con bordados artesanales, mientras la iluminación en tonos verdes y magenta acentuó el ambiente festivo.

Tres aspirantes al Rey de la Alegría

La música y el baile dieron paso a la presentación de los candidatos al reinado del Rey de la Alegría.

Gabriel Alonso Cervera Sandoval, de 32 años, licenciado en Cosmetología, comerciante y estilista, representante de la porra azul rey.

Martín de Jesús Irigoyen Arredondo, de 34 años, doctor en Ciencias Biomédicas y maestro investigador, por la porra roja.

Y Alan Larios Preciado, de 24 años, licenciado en Turismo y estudiante de Educación Artística, quien representa a la porra negra.

Los aspirantes recibieron sus bandas de manos de Guillermo Rivas, actual Príncipe Real; Víctor Joel García, marqués, y Romeo Antonio Martínez, duque.

La puesta en escena que acompañó su presentación tuvo como fondo musical “Piel canela”, popularizada por Los Panchos.

Bailarines de la Compañía Ballet de Mazatlán recrearon una atmósfera de mediados del siglo pasado con vestuario retro, camisas con tirantes para los hombres y conjuntos en blanco, rojo y negro con lunares para las bailarinas.

Nueve mazatlecas buscan la corona

Uno de los momentos centrales de la gala fue la presentación de las nueve aspirantes a Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán y Reina de los Juegos Florales 2027.

Al ritmo de “Debo hacerlo”, de Juan Gabriel, el Ballet Folclórico del Instituto de Cultura y el Ballet Folclórico Juvenil llenaron el escenario con abanicos de colores y vestuarios en blanco y rojo, antes de dar paso a las jóvenes, quienes recibieron sus bandas de candidatas oficiales de manos de Anahí I, Reina del Carnaval, y Mariana I, Reina de los Juegos Florales 2026.

Las aspirantes realizaron su primera pasarela ante el público que llenó el máximo recinto cultural del puerto, Dayra Sofía Ontiveros Gamboa, de 23 años, representante de la porra negra; Samantha Paulina Godoy Bastidas, de 22, de la porra verde limón; Ángela Denisse Escalera Tirado, de 20, de la porra naranja; y Lidia Nayeli Calderón Palacio, de 26, representante de la porra roja.

También desfilaron Kassandra García Domínguez, de 25 años, representante de la porra morada; Sheyla Marlen Trapero Ramírez, de 27, de la porra amarilla; América Guadalupe Velarde Lizárraga, de 20, de la porra azul cielo; Brigette Ambriz Compean, de 26, de la porra rosa fucsia, y Emilia Sofía Núñez Flores, de 26, representante de la blanca.

Las participantes, con formación y actividades profesionales en áreas como educación, diseño, administración, comercio, odontología, comunicación, mercadotecnia y derecho, recibieron el respaldo de sus respectivas porras durante su primera aparición oficial ante el público carnavalero.

La gala concluyó con coreografías al ritmo de la banda sinaloense y el tradicional “Corrido a Mazatlán”.

Los bailarines recorrieron también los pasillos del teatro para extender el ambiente festivo entre los asistentes, mientras todos los candidatos se reunieron en el escenario para cerrar la presentación.

Entre el público estuvo María Vargas, Miss Universo México 2026, quien siguió el desarrollo del programa en el recinto que, una vez más, se convirtió en punto de encuentro para las expresiones artísticas y las tradiciones que dan identidad a la máxima fiesta de los mazatlecos.