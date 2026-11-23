El escritor Adalberto García López presentó su poemario “Agua profunda” en la Feria del Libro Los Mochis. La obra invita a explorar la memoria y las emociones humanas, dentro del Encuentro de Poesía Norma Bazúa, que concluyó el domingo.

La presentación tuvo lugar en el stand de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura. Este evento se enmarcó dentro de las actividades del Encuentro de Poesía Norma Bazúa, un espacio dedicado al diálogo literario y el acercamiento entre escritores y lectores.

El Encuentro de Poesía Norma Bazúa, parte fundamental de la Feria del Libro Los Mochis, busca fortalecer la programación cultural de la región. Su propósito es generar espacios significativos para la difusión de la poesía y el intercambio de ideas entre diversos autores y el público lector.

La obra “Agua profunda” se divide en tres secciones que ofrecen una reflexión sobre la condición humana, así como la manera en que las experiencias personales y colectivas construyen nuestra visión del mundo, se explicó durante la presentación.