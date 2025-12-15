Presentan ‘Dislexia en la Universidad’ en el Instituto Tecnológico de Culiacán

El Instituto Tecnológico de Culiacán fue sede de la presentación del libro “Dislexia en la Universidad. Detección temprana para fortalecer la salud socioemocional, rendimiento académico y deportivo”, una obra desarrollada un docente de nuestra Institución y por integrantes de la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los autores Francisco Javier Parra Loaiza, Daniel Ramón Acosta López, Roberto Monreal Ortiz, Francisca Elvira Chinchillas Salazar, Giovanni Isaí Ramírez Torres,

Francisca Piña Zazueta, directora del Instituto Tecnológico de Culiacán, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de promover actividades académicas que contribuyan a la formación integral de las y los estudiantes, así como la relevancia de generar espacios que impulsen la inclusión, la investigación educativa y la sensibilización sobre temas fundamentales para el desarrollo académico y socioemocional de la comunidad universitaria.

Al presentar el libro, Francisco Javier Parra Loaiza, docente del ITC, compartió los principales aportes de esta obra y su impacto en la comprensión y atención de la dislexia en el ámbito universitario.

Durante su intervención, Parra Loaiza donó dos ejemplares del libro a nuestra institución, gesto que contribuirá al fortalecimiento del acervo bibliográfico y al acceso de la comunidad estudiantil y docente a esta valiosa información.

La actividad continuó con la participación de Luciana Domínguez Sánchez, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITC, quien fungió como comentarista, ofreciendo una reflexión desde la perspectiva estudiantil sobre la importancia de identificar y atender oportunamente esta condición para favorecer un aprendizaje más inclusivo.