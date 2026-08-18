Presentan el lema del Carnaval Internacional de Mazatlán 2027 ‘Amamos nuestras tradiciones’

Entre música, danza y expresiones de la cultura mexicana, fue presentado oficialmente el Carnaval Internacional de Mazatlán 2027, que llevará por lema “Amamos nuestras tradiciones” y se celebrará del 4 al 9 de febrero, donde destacarán los símbolos y atributos que le dan identidad a los mazatlecos.

La presentación se realizó en el Teatro Ángela Peralta por parte del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, encabezado por su director, Óscar García Osuna, quien explicó que la próxima edición de la máxima fiesta porteña tendrá como eje la identidad y las tradiciones de los mazatlecos.

El espectáculo comenzó con la interpretación de temas tradicionales de la música mexicana, entre ellos Bésame mucho, 100 Años y El Rey, además de números de danza folclórica y la tradicional Danza del Venado.

García Osuna señaló que el concepto del Carnaval buscará realizar un recorrido por la historia, cultura y forma de vida de los mazatlecos, incorporando elementos representativos del puerto y de Sinaloa.

“Tenemos que mostrar en el Carnaval los símbolos y atributos que nos dan identidad como mexicanos, sinaloenses y mazatlecos. Vamos a reflejar lo mejor que tenemos: la alegría, la calidez y nuestra forma de vivir”, expresó.

Entre los elementos que formarán parte de la propuesta se encuentran el venado, el ulama, la mujer mazatleca y la actividad pesquera y marítima, además de representaciones relacionadas con las celebraciones, el arte, la cultura, la esperanza y la alegría de vivir.

Como parte de esta apuesta por las tradiciones mexicanas, el Lienzo Charro será incorporado como escenario de algunas actividades del Carnaval, entre ellas la primera manifestación.

García Osuna adelantó que uno de los objetivos será dar una mayor proyección a la charrería dentro de la celebración.

“La charrería la queremos llevar al mundo desde el Carnaval”, comentó.

De esta manera, “Amamos Nuestras Tradiciones” buscará convertir al Carnaval Internacional de Mazatlán 2027 en un escaparate de la identidad porteña, sinaloense y mexicana, retomando sus raíces y expresiones culturales para proyectarlas ante el mundo durante los seis días de celebración.

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