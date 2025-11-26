Presentan el libro ‘40 Años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa’

En un emotivo encuentro celebrado en Casa Haas, se presentó el libro “40 Años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa: La educación lo puede todo”, una obra de carácter historiográfico realizada por Jaime Alberto Félix Pico en coautoría con Claudia Singh Singh.

El autor estuvo acompañado por Richard Huett, director del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa; Luis Ernesto Monreal, tesorero de Exatec Sinaloa; y Alejandro Cristerna Guzmán, quien fungió como comentarista del libro.

En esta publicación, Félix Pico realiza una detallada crónica sustentada en entrevistas, archivos documentales y su propia experiencia como cronista.

El texto reconstruye el contexto social, político y económico que permitió que el proyecto académico del Tec de Monterrey se extendiera a Sinaloa, así como las gestiones y esfuerzos de los promotores fundadores que hicieron posible la llegada de una institución educativa de prestigio internacional al estado.

Durante su intervención, Félix Pico destacó que la obra busca preservar la memoria histórica de los orígenes del Tec en Mazatlán y Culiacán, así como fortalecer la identidad de los egresados.

“Es una crónica historiográfica de lo que es la historia del Tec de Monterrey en Sinaloa... la idea es tener un referente de cómo nació, quiénes promovieron esta idea y darles a los egresados motivos para fortalecer su sentido de pertenencia”, señaló.

Recordó además que el trabajo le tomó dos años y representa, dijo, una forma de pago de la hipoteca social hacia la institución que lo formó a él y a sus hijos.

Subrayó también la vocación altruista del Tecnológico de Monterrey a través de su sistema de becas, al que calificó como un signo de identidad de la institución, destacando que parte de los recursos obtenidos por la venta del libro se destinarán a un fondo para otorgar una beca completa a un estudiante sinaloense.

Por su parte, el comentarista Alejandro Cristerna compartió una reflexión sobre el papel transformador del Tec en la vida de miles de alumnos, así como en el desarrollo educativo del estado.

Reconoció la emoción de reencontrarse con la historia narrada en el libro y subrayó el carácter humanista de la institución.

“El Tec de Monterrey siempre brinda oportunidades para quienes quieren hacer una vida profesional sobresaliente... lamentablemente se le ha estigmatizado como elitista, pero no hay nada más alejado de la realidad”, afirmó.

Cristerna recordó su propia experiencia como beneficiario del programa de becas y como directivo del Tec Mazatlán, destacando la visión de los consejeros y promotores que impulsaron la creación de los campus en los años 80.

Mencionó a figuras clave que, con liderazgo y compromiso, consolidaron la presencia del Tecnológico de Monterrey en la entidad.

Al referirse al contenido del libro, destacó la riqueza de sus 11 capítulos, donde se retrata cómo distintos equipos de exalumnos, empresarios y académicos colaboraron para construir un proyecto educativo sólido, con una filosofía orientada a la excelencia.

Añadió que la obra también aborda la evolución del sistema educativo del Tec y la creación de la Universidad Tecmilenio, cuyo modelo surgió del trabajo colaborativo entre directores de campus pequeños a finales de los años 90.

Antes de concluir, Cristerna celebró el legado del libro y la labor de su autor.

“Es darle un lugar justo en la historia a quienes hicieron posible traer educación de calidad a Mazatlán y a Culiacán. Gracias al Tecnológico de Monterrey la región ha podido trascender en el ámbito educativo”, expresó.

La presentación cerró con un reconocimiento a los pioneros, directivos, profesores y egresados que han contribuido durante cuatro décadas a la consolidación del Tec de Monterrey en Sinaloa.

En la presentación estuvieron presente como público muchos de los miembros distinguidos de la asociación Exatec en Sinaloa, además de empresarios que tuvieron mucho que ver con la llegada del Tec de Monterrey en Mazatlán como Amado Guzmán, Ricardo Ramírez Miguel Valadés e Isaac Coppel, entre otros.

A beneficio

El libro “40 Años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa: La educación lo puede todo” tiene un costo de 500 pesos y su venta será destinada íntegramente al fondo de becas del Tecnológico de Monterrey.

Con ello, los autores y la comunidad Exatec buscan impulsar nuevas oportunidades para estudiantes sinaloenses, reforzando la vocación humanista y el compromiso social que caracteriza a la institución.