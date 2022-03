Rodeada de obras de arte que representan una mirada al mundo de la mujer, surgida de las mentes de mujeres artistas de muchos países del mundo, y que está instalada en la Casa de la Cultura de la UAS, Ana Paula Ojeda Coronel, presentó Admito que estoy triste, poemario con el que ganó el Premio Nacional de Poesía Rogelio Treviño 2019.

Acompañada de familiares y amigos, la autora de 21 años dijo sentir que estaba viviendo en un sueño hecho realidad, que se sentía como en casa, ya que ahí el primer lugar donde la llamaron artista.

“Aquí nació mi arte bajo la guía del maestro Mariano Meza, Joaquín Leyva y el dramaturgo Ramón Perea, entonces estoy en casa”, detalló.

Estudiante de la licenciatura de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que escribir es parte de su vida.

“Quienes me conocen ya lo saben, yo escribo porque no tengo otra alternativa, escribo como una manera de supervivencia, escribo porque simplemente no puedo no escribir, yo no sé cómo se vive sin escribir, no sé cómo funciona la vida si no escribimos”, dijo.