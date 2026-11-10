$!Presentan el libro ‘Érase una vez la novia...’, una carta de amor a Culiacán y a su eterna novia

La historia de Lupita La Novia de Culiacán cobró vida sobre los escenarios, de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, con la presentación del libro Érase una vez la novia, del dramaturgo Alejandro Román.
En el teatro del MIA, el dramaturgo y el director de teatro Lázaro Fernando, compartieron la historia de Guadalupe Leyva Flores, que el público sinaloense conoció primero en escena, con Sabaiba Teatro, esta vez con la obra escrita, publicada en coedición por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en la colección Palabras del Humaya, y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Ante actores, artistas visuales, promotores de cultura y la comunidad artística de la ciudad, el dramaturgo compartió cómo nació esta creación, que surgió a petición de Lázaro Fernando, con quien ya había trabajado anteriormente en dos montajes: El Cruce y La otra obra de Michael Jackson de la New Divine.
El interés del director por llevar a escena la historia de Guadalupe Leyva Flores dio pie a un proceso de investigación y escritura que tuvo como punto de partida el libro El tesoro de la Divina Gracia. Guadalupe Leiva, la novia de Culiacán, del periodista y cronista Ulises Cisneros.
En escena, la actriz María Magdalena, representó a Lupita y algunos pasajes de su vida, mientras el autor contaba su historia.
Román agradeció a Cisneros por permitirle tomar su publicación como referencia para acercarse a la historia de esta mujer y descubrir aspectos de su vida más allá de la leyenda que se construyó alrededor de ella.
Así, explicó, pudo asomarse al misterio de aquella mujer que, con su impecable vestido blanco, convirtió las calles de la ciudad en un escenario cotidiano.
El autor describió el libro como una declaración de afecto hacia la capital sinaloense.
”Esta es mi carta de amor a Culiacán. La escribí como se escriben las cartas que uno sabe que tal vez nunca serán respondidas”, expresó.