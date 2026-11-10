$!Presentan el libro ‘Érase una vez la novia...’, una carta de amor a Culiacán y a su eterna novia

La historia de Lupita La Novia de Culiacán cobró vida sobre los escenarios, de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, con la presentación del libro Érase una vez la novia, del dramaturgo Alejandro Román.

En el teatro del MIA, el dramaturgo y el director de teatro Lázaro Fernando, compartieron la historia de Guadalupe Leyva Flores, que el público sinaloense conoció primero en escena, con Sabaiba Teatro, esta vez con la obra escrita, publicada en coedición por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en la colección Palabras del Humaya, y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ante actores, artistas visuales, promotores de cultura y la comunidad artística de la ciudad, el dramaturgo compartió cómo nació esta creación, que surgió a petición de Lázaro Fernando, con quien ya había trabajado anteriormente en dos montajes: El Cruce y La otra obra de Michael Jackson de la New Divine.