Presentan ‘El Principito...una aventura mágica musical’

La puesta en escena de la Compañía de Artes, Sin Etiquetas, se presenta este viernes 12 de septiembre en Casa Haas
11/09/2025 04:56
El viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas, el escenario íntimo de Casa Haas se llenará de ternura, imaginación y enseñanzas universales con la puesta en escena de “El Principito... Una aventura mágica musical”, una producción de la Compañía de Artes, Sin Etiquetas, bajo la adaptación, producción y dirección de Cristhian Rodríguez.

Con un costo simbólico de $100.00 por boleto, a beneficio, esta propuesta busca acercar al público de todas las edades al clásico de Antoine de Saint-Exupéry, recordándonos que “lo esencial solo se puede ver con el corazón”.

Una historia que nunca deja de conmover

La obra invita a redescubrir la infancia perdida y la importancia de volver a conectarnos con nuestro niño interior. A través de un relato entrañable, seguimos al piloto que, tras caer en el desierto del Sahara, conoce a un niño venido de otro planeta, el Principito.

Entre diálogos y canciones, el pequeño comparte con el público su visión del amor, la amistad y la sencillez, mientras narra sus viajes por distintos mundos: el planeta del rey, el geógrafo, el hombre de negocios, el vanidoso, hasta llegar a la Tierra, donde entabla amistad con el piloto, la serpiente y el zorro.

La narración se enriquece con un toque mágico y musical que hace de esta obra un espectáculo cercano, emotivo y lleno de valores para niños y adultos por igual.

Compañía: Compañía de Artes: Sin Etiquetas

Dirección, producción y adaptación: Cristhian Rodríguez

Elenco: Sebastián Sánchez, Ramiro Martínez, Óscar Osuna, Paola Sánchez, Sahory Muciño y Alonzo Caro

Técnico e iluminación: Tony Herrera

Una invitación para toda la familia

Con una duración aproximada de una hora, este montaje es una oportunidad ideal para que padres, hijos, jóvenes y abuelos compartan juntos un clásico que nunca pierde vigencia. Entre risas, canciones y reflexiones, la obra nos recuerda la lección más grande: solo un corazón abierto como el de un niño es capaz de descubrir la belleza incluso en los lugares más inesperados.

