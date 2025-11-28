Presentan el proyecto interdisciplinario ‘El Arroyo’ en el Museo de Arte de Mazatlán

Los creadores mazatlecos Fernando Alarriba y Edén Martínez, quienes ofrecieron una profunda reflexión sobre el Arroyo de los Jabalines, uno de los ecosistemas más relevantes y menos visibilizados de la ciudad.

Durante la presentación del proyecto interdisciplinario “El Arroyo”, en la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán, Fernando Alarriba compartió un fragmento de su poesía inspirada en el arroyo, cuyos versos resonaron entre los asistentes por su fuerza visual y crítica.

“En el centro, como una vena rota, los Jabalines parten Mazatlán, multiplicando su flujo inagotable, hinchándolo de óxido de mierda, torrentes de plástico, sudores de gusanos y llantas destripadas cociéndose al sol del Mare Nostrum (...)”.

Por su parte, Edén Martínez habló de su proceso de documentación de video y fotográfica, a través del cual reunió alrededor de 500 imágenes del cauce y sus alrededores.

Relató también uno de los momentos más tensos de su experiencia: en una ocasión, mientras fotografiaba la zona, fue seguido e interrogado por un motociclista que, según su percepción y conocimiento del contexto, estaba interesado en saber por qué tomaba tantas fotos del lugar.

La anécdota, subrayó, no solo la vulnerabilidad del territorio, sino también las dinámicas sociales que lo atraviesan.

Un público participativo que se sumó a la discusión sobre este cuerpo de agua que cruza Mazatlán de norte a sur a lo largo de más de 12 kilómetros. A pesar de décadas de expansión urbana, que borraron humedales y lagunas, el arroyo mantiene su vitalidad y continúa siendo un espacio donde conviven especies, memorias y formas de habitar.

“El Arroyo” propone ampliar la noción tradicional de Mazatlán, una ciudad que suele definirse a partir del mar, para integrar otros paisajes donde se están configurando nuevas identidades, símbolos y tensiones.