$!Presentan en Culiacán el documental ‘Con tinta en las venas’

Miguel Ángel Manjarrez Félix, hijo del empresario y actualmente director general de Manjarrez Impresores, compartió que este proyecto surgió con la idea de reforzar el anecdotario familiar, por lo que buscando replicar la huella que dejó don Miguel Ángel, no solo en la familia o en la empresa, sino en la sociedad, se fue creando un anecdotario, que posteriormente llevaron a un documental con la idea de que las nuevas generaciones de la familia sepan de dónde vienen y los colaboradores conozcan la historia de cómo es que nacieron esta empresa y familia.

Como un hombre que se distinguió por su solidaridad, una persona amante de su familia, destacado empresario y por ser un hombre comprometido en dar lo mejor de él, no solo al frente de su empresa, sino con la sociedad misma, así es como familiares, amigos y colaboradores recordaron a Miguel Ángel Manjarrez Beltrán a través del documental Con tinta en las venas , que se presentó este sábado en Culiacán con una función especial en Citycinemas.

Subrayó además “De mi padre extraño todo, mi padre era una persona con mucha inteligencia emocional, sumamente inteligente, él era un ingeniero, no en un sentido profesional, sino en la manera de resolver problemas; él te podía ver y en un segundo no solamente te descifraba, veía además lo que necesitabas y te apoyaba en eso, él sacrificó muchas cosas por la familia, jamás se desocupó de ella, tanto la familia nuclear como la empresarial”.

Miguel compartió que se realizarán tres funciones del documental la última será el próximo lunes 3 de octubre para sus colaboradores, y posteriormente será llevado a las plataformas digitales, ya que el filme se encuentra en proceso de registro para poderlo subir.

“Con tinta en las venas me deja con un resultado muy contento, creo que lo único que lo hiciera mejor es que mi papá estuviera aquí para verlo, seguramente no le hubiera gustado, ni siquiera lo habría autorizado, porque era un hombre discreto, siempre humilde, y que alguien hablara de su vida, seguramente no lo habría autorizado, pero sabiendo que era parte de un anecdotario familiar sí le habría gustado”.