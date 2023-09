El que los pequeños conozcan la diversidad que en la actualidad existe de las familias, la escritora de Culiacán, Diana Pineda a través del gato Serafín, aborda este tema con su cuento La vecindad de las familias.

En un cuento y como docente de primaria, entendió que hablar sólo de mamá, papá e hijos, ya no era lo suficiente. Por eso, junto a la ilustradora Nolari Uribe, describe en el libro a las distintas familias que existe, cómo viven parejas sin hijos, abuelos con nietos, niños adoptados, lesbomaternal, adoptiva, homoparental, extendida, unipersonal, reconstruida, nuclear, co-residente, monoparental paterna y materna.

”Estamos muy contentos de presentar este libro en Mazatlán, agradecida con el Ayuntamiento, con la comunidad LGTB+. Este libro no hubiera sido posible sin la ayuda de Norali Uribe, quien es mi pareja, no lo hubiera podido elaborar sin su ayuda ya que ella es la artista visual; cuando yo se lo presente le encantó y ella también me ayudo a darle esos detalles del lenguaje inclusivo”, explicó.

“Es un libro que está muy bien presentado en los gráficos, en la ilustración, en el texto, y también en este libro se puede descargar un propuesta didáctica, mediante a un QR, con la cual se puede trabajar con los infantes antes y después de la lectura, para una mejor compresión lectora y para el reforzamiento de los aprendizajes de los contenidos”.

El personaje contó que va casa por casa y se encuentra con las 14 familias distintas unas de otras, pero al final núcleos integrados.

“Soy maestra de primaria, y lo que me interesó fue mostrar familias distintas, porque me di cuenta que no había libros con temática LGBT en las escuelas, solo se muestra a las familias tradicionales”, dijo.

En la presentación la escritora estuvo acompañada de integrantes de la Comunidad Lgtb+, entre ellos, Angélica Villaseñor, Víctor Manuel Sandoval, Gladys Cárdenas, Ismael Tavara, Elena Blanco, Felipe Osuna, Esteban González, Nathali Inclán, y como modelador estuvo Pelushe Star.

“Las familias del vecindario”, informó es un cuento que nació hace un año y lo editaron de manera independiente.

“Este libro trata de visibilizar y reconocer las diferentes familias que pueden existir, y que las niñas y los niños que forman parte de una familia diferente a la tradicional, desarrollen un sentido de pertenencia sin ser excluidos o víctimas de discriminación”, apuntó.

En la presentación Pineda comentó que surgió a ver la necesidad de que los pequeños conozcan a las diferentes familias que existen. Este libro comentó que invita a que conozcan las diferentes tipos de familias que existen y que con él trató de hablar sobre los valores, los de la no descriminacion, la tolerancia y la inclusión, porque fue algo que me toco vivir y también lo vi con las niñas y los niños qué no se sentían identificados.

“Cómo ya se comentó yo soy profesora y esta idea de este libro abordando este tipo de situaciones me toca lidiar a menudo en mi trabajo; de ahí que surgió gracias a mi experiencia como docente, dándome cuenta que en los libros de primer grado, solo se habla sobre cuatro tipos de familias, y en imágenes, sin nombres, ni de qué tipo son, eso originó que los niños no se sintieran identificados con esas imágenes”, dijo.

“Lo bueno de todo esto es que en los próximos libros del siguiente ciclo escolar, ya se abordarán más familias, sumando ocho en total, y se mencionarán los nombres, pero aún faltan más por visibilizar en los libros de texto”, subrayó.

La historia de Las familias del vecindario, señaló que puede adquirirse a través de Facebook, Instagram y en la página web que lleva el mismo nombre del libro.