Presentan en Mazatlán la novela ‘En el país de las sombras espectrales’

Con una propuesta narrativa que explora las consecuencias humanas y sociales de la violencia, el escritor, poeta y periodista cultural Nino Gallegos presentó la novela “En el país de las sombras espectrales”, en el Museo de Arte de Mazatlán.

La presentación se realizó en la Galería Roberto Pérez Rubio, como parte de las actividades de promoción de la literatura que realiza el recinto cultural, con entrada libre.

Durante la jornada, Leonor Ramírez y Geovanni Osuna compartieron con el público sus comentarios sobre la obra y se acercaron a la propuesta literaria de Gallegos, quien con esta novela incursiona nuevamente en un género que se suma a una trayectoria desarrollada principalmente en la poesía, el periodismo cultural, la crítica y la promoción de las letras.

En el país de las sombras espectrales plantea una mirada crítica sobre distintas realidades sociales de México y aborda temas como la violencia, la orfandad y las heridas que permanecen en una sociedad marcada por distintos conflictos.

La obra establece un diálogo con la tradición del realismo crítico latinoamericano, utilizando la narrativa para acercarse a las experiencias y consecuencias que los problemas sociales dejan en las personas y en las comunidades.

El encuentro permitió también generar un espacio para la conversación alrededor de la literatura y su capacidad para abordar temas que forman parte de la realidad cotidiana del País.

Con este tipo de presentaciones, el recinto ubicado en el Centro Histórico de Mazatlán mantiene su programación dedicada a la difusión de las letras y fortalece su función como punto de encuentro para escritores, lectores y público interesado en las distintas expresiones culturales.