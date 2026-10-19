Presentan espectáculo clownesco ‘Maleta mágica’ en Parque Culiacán

El grupo Tablas Teatro Corporal presentó un espectáculo clownesco, ‘Maleta mágica’, que sorprendió a niños y adultos con magia y participación del público en el Parque Culiacán 87, dentro del programa ‘Itiner-Arte’.

Un vagabundo transformó el escenario del Lago Encantado, donde objetos aparecieron y desaparecieron. Los espectadores, principalmente niños, participaron activamente, ayudando al mimo a pintar su rostro, cargando la maleta o compartiendo juegos.

“Buscamos que la gente se involucre, que la magia no solo esté en el escenario, sino que el público la construya con nosotros”, expresó Juan Carlos Uribe, director de Tablas Teatro Corporal.

La presentación forma parte del programa ‘Itiner-Arte’ del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Esta iniciativa ofrece cada domingo diversas actividades artísticas, como teatro, títeres, danza o música.