Presentan Francisco Robles y Andrei Landeros, concierto de trova ‘Mano a mano’

Con guitarra en mano y las notas del tema Peces de Ciudad, del cantautor español Joaquín Sabina, dio inicio una temporada más del programa Miércoles de concierto, en el corredor cultural y gastronómico Paseo del Ángel.

Era una noche fresca y el público que se dio cita en el barrio mágico de Culiacán vitoreaba Andrei Landeros al terminar la interpretación de temas como Sin tu latido, de Eduardo Aute, así como Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat.

El breve espacio, del compositor de origen cubano, Pablo Milanés, también formó parte del repertorio que el público que se dio cita en el Paseo del Ángel pudo disfrutar, así como Las simples cosas, de la compositora argentina, Mercedes Sosa y Las cuatro y diez, de Aute.

La tarde estaba fresca y el repertorio no paraba, ahora con la interpretación del título, Coincidir y Cuéntame una tontería, de Aute.

Luego de recibir reconocimiento por su participación en el programa arropado por la Unidad de Bienestar Universitario, la Dirección de Actividades Artísticas, Radio Universidad y la Facultad de Artes, los músicos dieron vida al tema del Che Guevara, del español Silvio Rodríguez y de Ismael Serrano, Papá cuéntame otra vez, así como Madre, de Silvio Rodríguez.