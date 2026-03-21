$!Presentan ‘La bicicleta de Franky’ en la FeliUAS 2026

Durante su intervención, Ángela Camacho subrayó la importancia de acercar la literatura a la formación docente, destacando que el libro permite a los lectores reconocerse en sus páginas.

El evento, que fue parte de la FeliUAS 2026, contó con la participación de los presentadores Ángela Camacho y Lucas Velarde, quienes ofrecieron una lectura crítica y cercana de la obra, resaltando su capacidad para retratar historias que, aunque situadas en la periferia social, resultan profundamente humanas y reconocibles.

La Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue sede de la presentación del libro La bicicleta de Franky. Cuentos y relatos desde la periferia, del escritor e investigador Miguel Ángel Ramírez Jardines, en un encuentro que reunió a estudiantes, docentes y público interesado en la literatura contemporánea.

“Hay tanto de ustedes, de sus padres y de sus abuelos en estos relatos”, expresó.

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez Jardines explicó que su obra, integrada por 16 cuentos dirigidos a adolescentes y adultos, explora personajes considerados “anormales” desde la mirada social, pero que reflejan las múltiples formas de la condición humana.

“Más que hablar de gente de los márgenes geográficos, hablo de quienes habitan la periferia de lo que entendemos como normalidad”, señaló.

El autor destacó que varios de los relatos contienen elementos autobiográficos, aunque no de manera literal, sino construidos a partir de experiencias, observaciones y personajes reales que han marcado su entorno.

Entre ellos, mencionó a “Franky”, un ex combatiente estadounidense que vive en la indigencia en Mazatlán y cuya historia mezcla locura, disciplina militar y creatividad.

Lucas Velarde profundizó en el concepto de periferia como un espacio simbólico donde habitan historias invisibilizadas.

Esto a través de ejemplos de los cuentos, como el de un coleccionista obsesivo de pericos o el de “El chacal”, un personaje marcado por la marginalidad, por lo que enfatizó que estas narraciones permiten cuestionar las nociones de normalidad y reconocer la diversidad social.

En el diálogo con el público, Ramírez Jardines compartió que la escritura del libro fue un proceso prolongado, con textos trabajados a lo largo de varios años, entre borradores, revisiones y aprendizajes en talleres literarios.

Asimismo, resaltó la importancia de la ficción como herramienta para reinterpretar la realidad y explorar los “lados oscuros” de las personas.

El mensaje central de la obra, coincidieron los participantes, radica en la necesidad de reconocer la diversidad humana no solo desde la tolerancia, sino desde la comprensión y el diálogo.

“La diferencia no debería excluirnos, sino invitarnos a construir puentes”, afirmó el autor.

La presentación concluyó con una invitación abierta a la lectura, especialmente para los futuros docentes presentes, quienes, según se destacó, encontrarán en estas historias una vía para comprender mejor las realidades de sus estudiantes y el entorno social que los rodea.