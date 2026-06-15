Presentan la edición 2026 del Festival del Monólogo ‘Teatro a una sola voz’

CULIACÁN._ Con una programación integrada por siete destacadas propuestas escénicas provenientes de distintas regiones del país, fue presentada la edición 2026 del Festival del Monólogo Teatro a una sola voz, que se realizará del 23 al 29 de junio en el Teatro Socorro Astol, con funciones gratuitas a presentarse a las 18:00 horas.

La conferencia de prensa encabezada por Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura; Rodolfo Arriaga, director de Programación Artística del ISIC y Adolfo Plata, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán; quienes destacaron la importancia de este encuentro para acercar al público a algunas de las propuestas más representativas del teatro contemporáneo mexicano.

Durante la presentación se recordó que el festival es impulsado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en coordinación con 22 instancias culturales federales, estatales y municipales, y que este año reúne 21 producciones seleccionadas entre más de 220 postulaciones recibidas a nivel nacional.

Avilés Ochoa destacó que el encuentro constituye una muestra de la creatividad teatral del país y subrayó la pertinencia social de las obras seleccionadas.

“El teatro y el arte siempre reflejan la realidad que vivimos o aquella que aspiramos a construir”, expresó, al señalar que las puestas en escena abordan temas profundamente vinculados con el contexto social contemporáneo, además de mostrar la constante innovación en los procesos creativos y de investigación escénica.

Rodolfo Arriaga recordó que el festival celebra su edición número 25 en Culiacán, donde comenzó a realizarse en el año 2000, y señaló que su permanencia a lo largo de los años ha convertido a Teatro a una sola voz en uno de los programas emblemáticos de la Coordinación Nacional de Teatro.

Asimismo, destacó que la selección de las obras privilegia la calidad artística, la diversidad temática y el impacto que las historias pueden generar en las audiencias.

La programación iniciará el martes 23 de junio con Rudo. Entre las cuerdas y el espectro, producción de Ciudad de México y Veracruz que narra la historia de un joven con autismo cuya pasión por la lucha libre le permite enfrentar los desafíos de su vida cotidiana.

El miércoles 24 se presentará Girasoles en la luna, de la compañía Teatro Lunar, del Estado de México, una obra que aborda el tema del desplazamiento forzado a través de recursos como el clown y la pantomima. Esta será la única función programada a las 17:00 horas; el resto de las presentaciones iniciarán a las 18:00 horas.

La cartelera continuará con Invierno, de Teatro Bajo la Lluvia (Morelos-Ciudad de México), el jueves 25; Nosotros íbamos a cambiar el mundo, de Los Bocanegra, Ocho Metros Cúbicos y Teatro UNAM, el viernes 26; y Felipa. Un relámpago en la oscuridad, de Teatro de La Rendija y Escena Sur, de Yucatán, el sábado 27.

El domingo 28 llegará al escenario Hoy tampoco volvió papá, de La Siembra Teatro, de Veracruz, una obra que explora la ausencia paterna y sus repercusiones en la vida familiar; mientras que el lunes 29 cerrará el festival Puérpera, producción de Baja California que aborda la experiencia de la maternidad y los desafíos emocionales del posparto.

Adolfo Plata destacó que el festival representa una oportunidad para que el público se acerque a historias que sensibilizan, generan reflexión y fortalecen el vínculo entre el arte y la sociedad.

“Esa es la magia del teatro y particularmente del monólogo: la intimidad que se genera entre quien cuenta una historia y quien la escucha”, señaló.