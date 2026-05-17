Presentan las obras del Taller “El rostro en pintura, del dibujo básico a la expresión en óleo”

En la Galería de Arte Frida Kahlo se inauguró la exposición como resultado del Taller de pintura “El rostro en pintura, del dibujo básico a la expresión en óleo” impartido por el artista plástico Juan Carlos Albarracín Mendoza, realizado en el marco del 31° Festival Internacional Universitario de la Cultura.

Jorge Luis Hurtado Reyes, Coordinador de Artes Visuales destacó que el maestro Albarracín es uno de los personajes que ha tenido más vínculos con la Universidad, a través de los talleres, con nuevas formas de trabajar el arte pictórico y esta es posición es el resultado de lo que se está construyendo.

Homar Arnoldo Medina Barreda, el director general de Extensión de la Cultura, dijo que este taller fue auspiciado por la Secretaría de Cultura a través de Profest, “porque para nosotros como Universidad es muy importante la formación continua. Gracias al maestro Albarracín por todo lo que aporta”.

El artista de origen colombiano, Juan Carlos Albarracín Mendoza compartió su emoción de ver el interés que los alumnos tienen por aprender, “y yo les doy lo mejor de mí, y con la invitación que me hace la Universidad estoy dejando una huella más grande”.

La exposición disponible en la Sala de Medios de la Galería de Arte Frida Kahlo, está integrada por más de 20 obras que ilustran rostros realizados en su mayoría con la técnica de óleo sobre tela.