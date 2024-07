”Agradecer a Gil que no se haya dejado vencer, que me lo haya vuelto muy fácil porque fue un reto, es un reto extremadamente difícil y lo volvió muy fácil, el entorno de casa poco a poco se fue viendo luz, claridad y aquí entra mi creencia y mi fe, agradezco mucho que ahorita que están ustedes presentes, estos hilos de este libro están conectados con la gran mayoría de los que están aquí, desde la infancia de Gil, porque tuvimos la oportunidad de estar en la Prepa juntos”, continuó Margarita Rojas.

”Estos hilos se fueron entrelazando y yo agradezco mucho porque de verdad yo sentí un poder infinito de energía y de luz y de esperanza en estos cinco años y principalmente el año más fuerte que tuve que ser resiliente con la enfermedad del Chef, con la enfermedad de Gil, de mi esposo, porque aquí era mi esposo, finalmente sentí una gran esperanza, que la sigo sintiendo muy fuerte, una gran fe junto a todas estas creencias”.

Añadió que los escritores, en este caso Gilberto, inspirado un poco también por Silvias Michel, dejaron plasmada una carta que ella escribió después de tres meses de que su esposo sufrió el infarto cerebral al que sobrevivió.

”Y esa carta es muy bonita porque realmente habla lo profundo que es cuando tú prometes una fidelidad en un matrimonio y cuando tú prometes en las buenas y en las malas y realmente esa enseñanza la tengo muy plasmada desde mis abuelos, de mis tíos y así fue, la gente me preguntaba oye, ¿es difícil cuidar al Chef o a Gil? y realmente no lo es, no fue un trabajo difícil, para mí fue lo más grandioso que yo he podido dar en esta vida: todo mi tiempo para que él esté ahorita con nosotros presente”, añadió Margarita Rojas.