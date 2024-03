MÉXICO._ En el marco de la participación de Sinaloa, como estado invitado, en la 45 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la editorial Nitro /Press presentó sus publicaciones, incluida su propuesta gráfica, con la presencia de sus fundadores: Lilia Barajas y Mauricio Bares.

Algo que ha caracterizado las publicaciones de Nitro / Press es la propuesta gráfica, el diseño de sus portadas y la calidad en la impresión de estas.

“Si nos fijamos en que, en ciertas colecciones, como la serie de detectives, haya una unidad en diseño, buscamos que cada portada sea única”, explicó Mauricio Bares.

Lilia Barajas asegura que ellos están en búsqueda de nuevos talentos, de nuevos escritores.

“Es quizá por eso que muchas personas creen que somos una editorial fuera de la Ciudad de México, ¡pero no!, lo que sucede es que nosotros vamos al norte o al sur, es decir, fuera del centro y ahí es donde hemos encontrado un semillero”, comentó.

“No me gustaría que llegáramos a ser una editorial que diga, ahora sólo vamos a publicar a estos autores y los libros van a ser carísimos, no. Queremos ser un lugar donde puedan escucharse nuevas voces y que la gente diga, ¡ah quiero algo nuevo!, y ya sabe dónde buscarlo”.

Sobre el tema del financiamiento y competir, al mismo tiempo que sobrevivir ante el embate de los grandes grupos editoriales, los editores explicaron que tratan de buscar becas o premios “y ese dinero público usarlo para hacerlo libros; y es por esa razón que, los que publicamos, son de buena calidad y en un precio mucho más bajo, que el que hay en el mercado, esa es nuestra filosofía, porque se supone que una parte de ese libro ya está pagada”.

“Esto pasa mucho en las ferias de libros, la gente viene a las ferias, porque busca las editoriales alternativas y encuentran lo que quieren leer... es en donde te encuentras con los lectores, donde tienes esa retroalimentación, donde encuentras nuevo público”.

Pasa un poco como los ‘lados B’ de los discos -quienes aman la música entenderán mejor- en donde la cara ‘A’ era lo más conocido, lo que se bailaba o escuchaba en la radio, pero el ‘lado B’, era lo experimental, lo íntimo, lo que a veces realmente era la banda, pero es también menos rentable, comercialmente hablando”, agregó.

“Así es nuestro caso, tenemos autores que no son redituables para otras editoriales, pero (reitero) no pensamos competir contra las editoriales grandes, a nosotros nos interesan las letras, no los números”.

Sobre el éxito de las libretas Nitro/Press en la FIL de Minería, dijeron que en su producción han encontrado una fuente de financiamiento.

“La idea surge en una FIL Zócalo; nosotros teníamos a un lado una editorial que vendía sólo libretas y vimos que arrasaban; y pues para poder sostener una editorial, necesitamos vender y si no hay suficiente venta pierdes”.

“Decidí hacer las libretas y hacerlas de portadas de libros y luego de otras cosas, como películas o series, que son clásicos, y les hice un diseño especial... entonces los chamaquitos pensaban que eran los libros y como eran chiquitos se acercaban... ese plus tienen las libretas”.

Mauricio Bares agregó que, han sido una editorial innovadora, con propuestas que han sido replicadas por otras más conocidas o con mayor presencia: “no es que nos copien, más bien retoman alguna idea, alguna propuesta para hacer la suya o algo parecido... por ejemplo con el caso de las antologías o ciertas compilaciones, como la de José Agustín”.