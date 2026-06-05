Presentan plano de Culiacán como Pieza del Mes

La Pieza del Mes de Junio en nuestro Museo de Historia Regional de Sinaloa, es un Plano de la Ciudad de Culiacán Rosales levantado en 1902 por el ingeniero Norberto Domínguez y Manuel Bonilla, siguiendo las instrucciones del Gobernador del Estado, Francisco Cañedo.

Es un documento cartográfico que testimonia el proceso de urbanización y modernización de la ciudad durante el Porfiriato. Un interesante documento que muestra el ordenamiento de manzanas y un sistema vial mucho más claro y citadino.

El plano captura nombres de calles que han cambiado con el tiempo, como las calles de la Sirena, del Comercio, de la Libertad; así como las avenidas 2 de Abril, Porfirio Díaz, Romero Rubio, Independencia y Martínez de Castro, entre otras.

La Pieza del Mes podrá ser visitada durante todo junio en el Museo, de martes a domingo en horario de 8:00 a 17:00 horas, en el Centro Cívico Constitución ubicado por la calle Rafael Buelna esquina con calle Guerrero, la entrada es gratuita.