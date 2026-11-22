El rescate editorial de esta novela, publicada originalmente en 1994, llega a los lectores gracias a la coedición entre la UAS y el Isic. Este título inaugura formalmente la colección dedicada a preservar y difundir el legado literario del autor.

La reedición de “La novela inconclusa de Bernardino Casablanca”, primera obra de César López Cuadras, fue presentada en la Feria del Libro Los Mochis 2026. Esta publicación, coeditada por la Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Instituto Sinaloense de Cultura (Isic), rescata el legado del escritor originario de Badiraguato.

La reedición de la novela se presentó en la Feria del Libro Los Mochis 2026.

La reedición de la novela se presentó en la Feria del Libro Los Mochis 2026.

César López Cuadras, nacido en Badiraguato en 1951 y fallecido en 2013, fue un escritor sinaloense reconocido por su estilo. Su primera edición de “La novela inconclusa de Bernardino Casablanca” ganó un concurso de publicación en la Universidad de Guadalajara, marcando su trayectoria literaria.

Durante la charla en la Feria del Libro, los comentaristas Danilo Bossal y León Cartagena destacaron la vigencia de la narrativa de López Cuadras, quien en esta obra entrelaza el género de la novela negra con el humor, la crítica social y la riqueza del habla regional sinaloense. Este enfoque, característico del autor, le permitió abordar temas complejos con una voz auténtica que resuena hasta hoy.

La trama de la novela sigue a Narciso Capistrán, un aspirante a escritor que investiga el asesinato de Bernardino Rentería, dueño del bar Casablanca.

En su búsqueda de la verdad y la inspiración literaria, Capistrán emprende un viaje hacia el mítico pueblo de Guasachi. Durante este recorrido, el protagonista se hace acompañar del célebre escritor Truman Capote, buscando la forma de trasladar los hechos reales a la ficción de su propia obra.

La coedición de la UAS y el Isic no solo permite el rescate de “La novela inconclusa de Bernardino Casablanca”, sino que también sienta las bases para una colección dedicada a la obra completa de César López Cuadras.

Esta iniciativa busca asegurar que nuevas generaciones de lectores tengan acceso al legado de uno de los escritores más representativos de la literatura sinaloense.