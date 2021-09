Presentan tras bambalinas de ‘El despertar de las artes’

Las acciones que se sitúan en el perímetro interior del escenario durante la representación de un espectáculo, que queda oculto para los espectadores, fue lo que presentaron integrantes de la Compañía de Ballet de Mazatlán, que está bajo la dirección del maestro Guillermo Carrillo, a la comunidad extrajera que radica en el puerto.

Los asistentes al Teatro Ángela Peralta disfrutaron de la “magia” de lo que será “El despertar de las artes”, evento que se presentará el 1 de octubre dentro del Festival Cultural Mazatlán 2021, y con el cual la Compañía celebrará su décimo aniversario.

Los espectadores en esta ocasión se pudieron dar cuenta de los ensayos que realizan los artistas, sin tener las luces y un escenario decorado como tal.

Esta vez, los asistentes pudieron ver lo que sucede fuera del escenario y en el backstage. Incluso pudieron presenciar al equipo que opera la música y a los tramoyistas.

“En esta ocasión quisimos presentar lo que hacemos en nuestros ensayos; lo que hacemos normalmente desde que llegamos el primer día, es cómo adaptar lo que hacemos en un salón; el salón es más pequeño, no hay escenografía, no hay luces”, les explicó Guillermo Carrillo.

“No les voy a poner todo el espectáculo, si no, no van a venir, pero si queremos mostrarles lo que se hace, que ustedes se acerquen al escenario y enseñarles lo que hay atrás, porque no somos solo los bailarines, los que estamos aquí, hay otros personales atrás, que se dedican a las luces, sonidos, tramoyín, lo que es el backstage. Lo que van a ver hoy es completamente diferente a lo que será la función, porque en la función los verán ya vestidos, maquillados, peinados, y con todo un buen escenario”, aseguró.

Los ensayos duraron alrededor de una hora y media, y los asistentes conocieron un poco más el trabajo que se realiza en un espectáculo de teatro, cines, pasarelas de moda, conciertos o incluso en el circo, quienes también se considera que existe el tras bambalinas.

PRESENTACIÓN

1 de octubre

Concierto “El despertar de las artes”

20:00 horas, TAP