Presentan trilogía literaria de Francisco Javier Parra Loaiza en CECATI 32

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 32 (CECATI 32) presentó la trilogía de libros del autor Francisco Javier Parra Loaiza, titulada “Resurgiendo de la violencia”, “Historias de vida en crecimiento” y “Un campeón oculto del auto”.

Este evento destacó la trayectoria literaria del autor y su historia de superación, misma que enorgullece a la comunidad educativa, ya que Francisco Javier Parra Loaiza es egresado de diversos cursos de capacitación impartidos por el propio CECATI 32, consolidando así el impacto positivo de la formación técnica en el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes.

La ceremonia contó con la presencia de Óscar Mateo Camacho Nario, subdirector de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGCFT en Sinaloa, quien reconoció el esfuerzo del autor y la labor del plantel en la formación de ciudadanos comprometidos.

Como invitados especiales, acudieron Jesús Favela, jefe de Biblioteca del Instituto Tecnológico Nacional de México; las maestras Zulma García y Jésica García, coordinadoras del área académica y tecnológica de la ETI 01; así como la maestra Corina Gastélum. El evento también reunió a docentes, estudiantes y personal administrativo del CECATI 32.

Durante su intervención, la directora del plantel, Reyna Armenta Obeso, expresó su orgullo por el logro del egresado y destacó la relevancia de impulsar iniciativas que visibilicen historias de éxito. En ese marco, extendió una invitación a los estudiantes a formar parte de un nuevo proyecto editorial que busca reunir testimonios de superación.

Como resultado de esta iniciativa, se anunció que el autor Francisco Javier Parra Loaiza trabajará en colaboración con el CECATI 32 en la elaboración del libro “Mejorando vidas en CECATI 32”, una obra que recopilará historias reales de superación que han transformado familias en Sinaloa.