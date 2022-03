$!Presentan una muy corta canción para una larga crítica de cuatro párrafos

¿Cómo no se va a querer que tenga un final feliz aquel que ofreció un traguito de tequila al iniciar su ‘ensayo’? ¿Cómo no encariñarse con un pobre amenizador artístico de eventos gastronómicos que toca sus canciones en un bar de Mazatlán los miércoles para recuperar a su mujer amada?

Y me dices que me irá mejor

No me importa si pierdes o empatas ya me acostumbré

Al comienzo, el dramaturgo orilla a creer que la canción es de amor: “Si te quedas te daría mi amor / Mas mi amor no te va a detener”.

El personaje cuenta que compuso la canción después de terminar con su ex novia, y como ella no quiere verlo, se puso a tocar en un bar que frecuenta para que escuche su canción por coincidencia, pero ella no va los miércoles, así que un día, el alcohol le da el valor necesario para cantársela fuera de su casa, se reconcilian y la historia termina en final feliz como en las comedias románticas.

Pero la voz de la ex novia interrumpe el final feliz para decir que es falso. Y se dice la voz porque el diálogo de la joven se lee, pero no se acuerpa.

La interrupción de la ex novia recordará al oído atento el verso “Me dijiste que todo es mentira y mentira seré”, de la canción inicial, y a partir de este momento, la historia se va desmantelando en diferentes versiones de mentiras ‘felices’ hasta llegar a la ‘triste’ versión definitiva, que revela la intención oculta de la canción del inicio: “Pero yo no logré componer / Una historia que valga la pena y que te haga volver”. Si la ex novia ya no volverá, y “las canciones se escriben por algo, pero se cantan a alguien”, ¿a quien se cantará esta canción de cuatro acordes?

Aristóteles considera a la canción como la menos importante de las seis partes cualitativas de la tragedia y resulta interesante que en la obra de Manolo la canción sea lo más importante, el texto es propositivo por las capas de su estructura y el imaginario del Mazatlán inventado e intertextual que el autor impregna en todas sus obras, pero a nivel de puesta en escena se queda en lo que Mauricio Kartun llama “el cuentito”.

La dirección y actuación cumplen, pero no están a la altura del texto dramático, la escenografía estorba al actor o no se resignifica. El peso de la obra recae en la interpretación versátil de muchísimos personajes construidos en cuerpo y voz como caricaturas vivientes que, acompañadas de los efectos de sonido construyen gags.

Lo conmovedor es la música por la claridad, simpleza y pertinencia de su ejecución.

Se percibe un oficio autodidacta y un discurso accesible y generoso. Sería interesante ver la poética narrativa de Los Patasalada/Díaz de Teatro reflejada en sus puestas en escena, que sean tan generosos en su plástica, acústica, o escenotecnia como lo son en su texto, pero esto es una mera exigencia. Porque visto a simple vista, el montaje da lo que promete. Más importante aún, invita a ir al teatro a los que sí gustan que representen el cuentito.