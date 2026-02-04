Presentan Vestigia, trabajo creativo de la Generación 26, de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán

La Escuela Profesional de Danza de Mazatlán presentó el programa titulado Vestigia, integrado por cinco piezas creadas por estudiantes como resultado de un proceso de seis meses correspondiente a su primer semestre de formación, bajo la dirección de Xitlali Piña.

Vestigia alude a la huella o residuo que permanece al final de un proceso creativo. Las obras surgen de las reflexiones, intereses y búsquedas personales del alumnado, desarrolladas a partir de la investigación corporal, la creación de imágenes y el trabajo rítmico, explicó Xitlali Piña.

El programa se conformó por cinco piezas con universos escénicos distintos. Órbita 3 plantea el cuerpo como un hábitat no terrestre, un espacio vivo donde las corporalidades nacientes se relacionan desde lo extraño y lo ajeno. Obturador aborda las memorias que la luz oscurece, explorando la percepción, el tiempo y la imagen desde la fragmentación del movimiento.

Por su parte, Sentímetro reflexiona sobre el libre albedrío y la experiencia cotidiana mediada por la tecnología, mientras que Casa Larva sitúa al cuerpo en lo doméstico y lo orgánico, utilizando la metáfora de los insectos como presencias invisibles que habitan lo íntimo. Finalmente, Vestigia —pieza que da nombre al programa— profundiza en la memoria corporal, el rastro y las huellas que conectan pasado y presente a través del movimiento.

Las cinco obras, concebidas en formato de tríos y con una duración aproximada de entre 8 y 10 minutos cada una, evidencian procesos distintos dentro de un mismo laboratorio creativo, reafirmando el valor del trabajo colectivo y la diversidad de lenguajes que se desarrollan dentro de la EPDM.