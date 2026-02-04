Cultura
Presentan Vestigia, trabajo creativo de la Generación 26, de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán

El programa se conformó por cinco piezas con universos escénicos distintos
Noroeste/Redacción
04/02/2026 11:28
La Escuela Profesional de Danza de Mazatlán presentó el programa titulado Vestigia, integrado por cinco piezas creadas por estudiantes como resultado de un proceso de seis meses correspondiente a su primer semestre de formación, bajo la dirección de Xitlali Piña.

Vestigia alude a la huella o residuo que permanece al final de un proceso creativo. Las obras surgen de las reflexiones, intereses y búsquedas personales del alumnado, desarrolladas a partir de la investigación corporal, la creación de imágenes y el trabajo rítmico, explicó Xitlali Piña.

El programa se conformó por cinco piezas con universos escénicos distintos. Órbita 3 plantea el cuerpo como un hábitat no terrestre, un espacio vivo donde las corporalidades nacientes se relacionan desde lo extraño y lo ajeno. Obturador aborda las memorias que la luz oscurece, explorando la percepción, el tiempo y la imagen desde la fragmentación del movimiento.

Por su parte, Sentímetro reflexiona sobre el libre albedrío y la experiencia cotidiana mediada por la tecnología, mientras que Casa Larva sitúa al cuerpo en lo doméstico y lo orgánico, utilizando la metáfora de los insectos como presencias invisibles que habitan lo íntimo. Finalmente, Vestigia —pieza que da nombre al programa— profundiza en la memoria corporal, el rastro y las huellas que conectan pasado y presente a través del movimiento.

Las cinco obras, concebidas en formato de tríos y con una duración aproximada de entre 8 y 10 minutos cada una, evidencian procesos distintos dentro de un mismo laboratorio creativo, reafirmando el valor del trabajo colectivo y la diversidad de lenguajes que se desarrollan dentro de la EPDM.

