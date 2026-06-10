Presentan ‘Voces de tinta’, un espacio de encuentro en torno a la literatura sinaloense

Este viernes 12 de junio inicia “Voces de Tinta”, un espacio para de conferencias mensuales sobre literatura sinaloense del Siglo 20, dentro el programa El Ala de la Gaviota.

El programa se llevará a cabo a las 17:00 horas en la Sala de Formación Lectora, y arrancará este viernes 12 con la charla “Inés Arredondo, una escritora contra viento y marea”, a cargo de la maestra Dina Grijalva.

Los pormenores de esta actividad fueron dados a conocer por el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Isic; Raúl Francisco Quiroz, jefe del Departamento de Salas de Lectura del Isic, y los poetas Rubén Rivera y Víctor Luna, quienes coordinarán dicha actividad.

Avilés Ochoa destacó algunos logros del Isic en torno a la literatura y las publicaciones y destacó que gracias al esfuerzo conjunto de El Ala de la Gaviota, coordinado por Rubén Rivera, y Salas de Lectura, coordinado por Raúl Quiroz, nace este programa de conferencias mensuales.

Víctor Luna resaltó la promoción de la literatura sinaloense que se hará a través de “Voces de Tinta”.

Estas jornadas literarias se desarrollarán mes con mes en la Sala de Formación Lectora y contarán con la participación de especialistas en la materia, quienes hablarán de la vida y obra de los grandes escritores sinaloenses del Siglo 20. El ciclo iniciará con la participación de Dina Grijalva analizando la obra de Inés Arredondo.

Raúl Quiroz enfatizó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan a los autores que hicieron y hacen literatura, y que han posicionado al estado en el panorama nacional, con plumas como las de Inés Arredondo, Jaime Labastida, Ramón Rubín, Norma Bazúa, Élmer Mendoza y Gilberto Owen, por mencionar solo algunos. Asimismo, reiteró la invitación a estudiantes universitarios y de preparatoria para que se sumen a esta actividad.

Rubén Rivera indicó que el proyecto “Voces de Tinta” tiene el objetivo general de generar un espacio de encuentro y reflexión en torno a las letras locales, recuperando la voz, el legado y la vigencia de sus escritores y poetas fundamentales para fortalecer la identidad cultural de la región.

Habló también de la importancia de proyectar, visibilizar y poner en el centro del debate público la obra de autores como Dámaso Murúa, Alba de Acosta, Enrique González Rojo y Élmer Mendoza, así como de jóvenes escritores sinaloenses. El propósito es dialogar y establecer puentes entre la obra de estos autores y las preocupaciones actuales de la sociedad, tales como la identidad, la violencia y la migración.

Rivera concluyó que se busca preservar el valor de la literatura como memoria viva y crear comunidad, reuniendo en torno a este programa a lectores, creadores, investigadores y editores.