“Es justo decir que Carmen Aída es una mujer sencilla, agradecida, y que reconoce esta trayectoria a sus padres, así como el apoyo de otras personas que han contribuido en parte a la realización de esta obra, la cual tuvo un laborioso trabajo de reunir toda esta antología, una selección de textos que ella hizo cuando estaba en el Sol de Sinaloa”, resaltó Miguel.

Santiago Inzunza Cázares, director genera de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, compartió su satisfacción de haber aceptado la invitación a imprimir este libro en su editorial.

“Para el Colegio de Bachilleres es un honor publicar tus memorias de tantos años, de tantos acontecimientos importantes que tienen que ver con la vida de Sinaloa. Haber aceptado la publicación representó un júbilo, y se convirtió en una de sus máximas tareas por tratarse de una de las mayores trayectorias del periodismo en Sinaloa”, destacó.

Yo, Mensajera expone el pulso periodístico de los hechos en una época significativa para todos, dijo, y justamente acoge el surgimiento de Cobaes en el Estado a finales de los 70, hasta mediados de los 80.

“Estamos ante una obra que presta un cuidado indiscutible al proceso de construcción y transmisión de un saber, de igual manera, Yo, Mensajera se muestra como una obra portadora de un importante mensaje de vinculación social, al no denegarse exclusivamente al protagonismo de las máximas figuras del momento y dirigirse hacia el sentir mismo de quienes no lo eran”, resaltó.

A lo largo del tomo de Noticias, Entrevistas y Reportajes, el lector podrá encontrarse con temas como Árbol del Generosa Sombra: Cobija al bueno y al malo, La Mamá reina por un día, La CU en ruinas, no por el uso, sino por el mal uso, El machismo y la pobreza llenan de mujeres los prostíbulos, El Macho ha hecho de la mujer un objeto, Para que la leche sea un negocio hay que bautizarla, y muchos otras noticias y reportajes.

En su mensaje, María Teresa Guzmán Casillas, describió a Carmen Aída como una guerrera del amor a sus semejantes. “Querida amiga, con empatía hemos transitado por lo ya narrado en el camino de la vida, y al recopilar la información de su trabajo como periodista, primero usó el lápiz, luego la taquigrafía, seguido de la mecanografía, el texto electrónico en su carácter de mensajera, contribuyendo en la creación del Instituto Sinaloense del Periodismo Digital, con el propósito de proporcionar con eficiencia y eficacia, los elementos de vanguardia necesaria, para el mejor desarrollo del periodista”, reconoció Guzmán Casillas.

Diego Valadés, miembro del Colegio de Sinaloa, quien además de felicitar a la periodista. “Carmen Aída, gracias por todo lo que haz enriquecido nuestra vida y por todo lo que haz hecho por la vida de Sinaloa con tu trabajo”.

Agregó que ella es es una lectora infatigable y por ende una buena escritora, así como una gran vocación por la indagatoria, un claro compromiso de conciencia social, la cual se puede encontrar en cada una de sus páginas, sin dejar de lado la galanura literaria y la profundidad de la observación y la toma de posiciones que siempre está presente.

Subrayó que todas estas características son las que nutren esta obra, provista de una singularidad, no solo la compilación de su trabajo a lo largo de muchas décadas, sino también, la crónica del Sinaloa de nuestros tiempos.

Finalmente, la escritora y periodista, hizo uso del micrófono para agradecer la presencia de todos y cada uno de sus invitados, amigos, colegas y familiares.

“Muchas gracias a todos por el gran amor que me han mostrado, y que es muy correspondido, los quiero muchísimo a todos, sobre todo a mis amigos periodistas, muchas gracias a Dios porque siempre me puso en contacto con las noticias, a donde llegaba siempre había una noticia, y cuando se es periodista y se vive con pasión, y a lo largo de mi vida no tengo méritos, los único que tengo, es haber sido un instrumento de Dios de todo lo que he dicho, y lo que dejamos es para que el mundo sea cada día mejor”, subrayó la periodista a los presentes.