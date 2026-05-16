$!Presentará Arturo Santamaría en Mazatlán su libro ‘Turismo y Fútbol 2026’

MAZATLÁN._ La relación entre el fútbol, el turismo y el desarrollo económico se convirtieron en el eje principal y principales temas que se abordan en el nuevo libro del escritor Arturo Santamaría Gómez, “Turismo y Fútbol 2026”, el cual se presentará el martes 19 de mayo en la Casa del Marino. Para Santamaría Gómez, el fútbol no solamente es el deporte más popular del mundo, sino también una de las industrias turísticas más poderosas a nivel internacional. Así lo asegura en su más reciente obra literaria, coescrita con Eduardo Sáinz Díaz, sosteniendo cómo grandes eventos deportivos han cambiado la historia turística de México. Para el autor, el fútbol representa mucho más que un espectáculo deportivo, sino que es una herramienta capaz de atraer inversiones, fortalecer ciudades y posicionar destinos turísticos, como el caso de Mazatlán, que ha comprobado cómo este deporte se convirtió en un detonante económico, social y cultural para el puerto.

Santamaría Gómez explicó que desde hace décadas el fútbol dejó de ser únicamente un espectáculo deportivo para convertirse en una actividad capaz de atraer millones de personas a través de estadios, transmisiones televisivas, redes sociales y grandes eventos internacionales. “Desde hace mucho tiempo, el deporte, y particularmente el fútbol, es uno de los grandes motores del turismo mundial. El fútbol es el deporte más popular del mundo y eso ha influido a que alrededor de él haya surgido una industria turística específicamente relacionada con el fútbol”, comentó. “En la actualidad, el fútbol es una industria turística mundial capaz de transformar ciudades, atraer inversiones y proyectar países enteros”. El académico recordó cómo México aprovechó la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1970 para proyectarse internacionalmente como destino turístico, mencionando como antes de aquella justa mundialista existían destinos de playa relevantes como Acapulco, Mazatlán y Puerto Vallarta, aunque con un alcance más regional Sin embargo, expresó que dicho mundial representó un punto de quiebre para el País debido a la calidad del torneo y a la presencia de figuras históricas como Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, lo que colocó a México en los ojos del mundo. Santamaría Gómez señaló que, tras dicho campeonato mundial, surgió la idea de impulsar nuevos centros turísticos integrales como Cancún y Los Cabos, consolidando al País como una potencia turística internacional.

Además, indicó que el Mundial de México en 1986 volvió a darle un impulso importante a México, sobre todo por el impacto mediático generado por la actuación que dejó Diego Armando Maradona, sobre todo por dos actos históricos en este deporte, como el famoso gol “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”, ambos contra Inglaterra en cuartos de final. “Con el Mundial de 1970, México atrajo la mirada hacia el mundo y de ahí surgió incluso la idea de centros turísticos como Cancún y Los Cabos, y México volvió a dar un salto importante con el Mundial de 1986 y con Maradona, porque hizo que el nombre de México resonara mucho más a nivel mundial”, expresó. En este sentido, agregó que en la actualidad México busca aprovechar nuevamente el impacto del fútbol mundial con la Copa del Mundo 2026, organizada junto a Estados Unidos y Canadá, mediante inversiones de infraestructura urbana, transporte y organización de eventos culturales y deportivos. Asimismo, explicó que, aunque las sedes oficiales serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, distintas entidades del País ya trabajan en actividades paralelas para atraer visitantes aprovechando el interés global que genera el Mundial. En ese contexto, consideró que Sinaloa también tiene una oportunidad importante para beneficiarse del turismo deportivo. Al abordar a Mazatlán en su texto, el investigador aseguró que la llegada del Mazatlán F.C. representó un éxito turístico, aunque deportivamente el proyecto no alcanzó los resultados esperados.