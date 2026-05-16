$!Presentará Arturo Santamaría en Mazatlán su libro ‘Turismo y Fútbol 2026’

MAZATLÁN._ La relación entre el fútbol, el turismo y el desarrollo económico se convirtieron en el eje principal y principales temas que se abordan en el nuevo libro del escritor Arturo Santamaría Gómez, “Turismo y Fútbol 2026”, el cual se presentará el martes 19 de mayo en la Casa del Marino.
Para Santamaría Gómez, el fútbol no solamente es el deporte más popular del mundo, sino también una de las industrias turísticas más poderosas a nivel internacional.
Así lo asegura en su más reciente obra literaria, coescrita con Eduardo Sáinz Díaz, sosteniendo cómo grandes eventos deportivos han cambiado la historia turística de México.
Para el autor, el fútbol representa mucho más que un espectáculo deportivo, sino que es una herramienta capaz de atraer inversiones, fortalecer ciudades y posicionar destinos turísticos, como el caso de Mazatlán, que ha comprobado cómo este deporte se convirtió en un detonante económico, social y cultural para el puerto.
Santamaría Gómez explicó que desde hace décadas el fútbol dejó de ser únicamente un espectáculo deportivo para convertirse en una actividad capaz de atraer millones de personas a través de estadios, transmisiones televisivas, redes sociales y grandes eventos internacionales.
“Desde hace mucho tiempo, el deporte, y particularmente el fútbol, es uno de los grandes motores del turismo mundial. El fútbol es el deporte más popular del mundo y eso ha influido a que alrededor de él haya surgido una industria turística específicamente relacionada con el fútbol”, comentó.
“En la actualidad, el fútbol es una industria turística mundial capaz de transformar ciudades, atraer inversiones y proyectar países enteros”.
El académico recordó cómo México aprovechó la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1970 para proyectarse internacionalmente como destino turístico, mencionando como antes de aquella justa mundialista existían destinos de playa relevantes como Acapulco, Mazatlán y Puerto Vallarta, aunque con un alcance más regional
Sin embargo, expresó que dicho mundial representó un punto de quiebre para el País debido a la calidad del torneo y a la presencia de figuras históricas como Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, lo que colocó a México en los ojos del mundo.
Santamaría Gómez señaló que, tras dicho campeonato mundial, surgió la idea de impulsar nuevos centros turísticos integrales como Cancún y Los Cabos, consolidando al País como una potencia turística internacional.
Además, indicó que el Mundial de México en 1986 volvió a darle un impulso importante a México, sobre todo por el impacto mediático generado por la actuación que dejó Diego Armando Maradona, sobre todo por dos actos históricos en este deporte, como el famoso gol “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”, ambos contra Inglaterra en cuartos de final.
“Con el Mundial de 1970, México atrajo la mirada hacia el mundo y de ahí surgió incluso la idea de centros turísticos como Cancún y Los Cabos, y México volvió a dar un salto importante con el Mundial de 1986 y con Maradona, porque hizo que el nombre de México resonara mucho más a nivel mundial”, expresó.
En este sentido, agregó que en la actualidad México busca aprovechar nuevamente el impacto del fútbol mundial con la Copa del Mundo 2026, organizada junto a Estados Unidos y Canadá, mediante inversiones de infraestructura urbana, transporte y organización de eventos culturales y deportivos.
Asimismo, explicó que, aunque las sedes oficiales serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, distintas entidades del País ya trabajan en actividades paralelas para atraer visitantes aprovechando el interés global que genera el Mundial. En ese contexto, consideró que Sinaloa también tiene una oportunidad importante para beneficiarse del turismo deportivo.
Al abordar a Mazatlán en su texto, el investigador aseguró que la llegada del Mazatlán F.C. representó un éxito turístico, aunque deportivamente el proyecto no alcanzó los resultados esperados.
Detalló que cada encuentro generaba la llegada de aficionados de distintas partes de Sinaloa y de otros estados, especialmente cuando visitaban el puerto equipos populares como Club Deportivo Guadalajara, Club América, Cruz Azul, Pumas UNAM, Tigres UANL o Rayados de Monterrey, lo que beneficiaba directamente a hoteles, restaurantes y comercios locales.
“A nuestro juicio, fue un relativo éxito turístico el haber traído al Mazatlán F.C., aunque deportivamente fue un fracaso. Es digno de analizar lo que pasó aquí en Mazatlán, porque se demostró que el fútbol sí atraía visitantes al puerto, Los equipos famosos de México atraían muchísima gente a Mazatlán y eso generaba movimiento turístico”, comentó.
“Cuando jugaba Mazatlán, incluso contra equipos menos populares, siempre venían por lo menos 100 ó 200 personas de fuera. Había aficionados que venían desde La Cruz, Escuinapa, Rosario, Culiacán, Guamúchil, Guasave o Los Mochis para ver a sus equipos”.
Sin embargo, considera que el club no logró consolidarse en lo deportivo debido a que, desde su perspectiva, el proyecto priorizó el negocio económico sobre el éxito futbolístico, explicando que constantemente eran vendidos sus mejores jugadores, a diferencia de otros equipos que buscan fortalecer sus plantillas para competir por campeonatos.
Aún así, Santamaría Gómez señaló que el caso de Mazatlán demuestra cómo el fútbol puede funcionar como un importante generador de turismo, destacando el crecimiento del turismo deportivo amateur en el puerto, poniendo como ejemplo torneos infantiles y juveniles que atraen decenas de equipos junto con sus familias.
“Mazatlán comprobó que el fútbol puede convertirse en un detonante turístico importante. El deporte amateur también genera movimiento turístico porque los jugadores viajan acompañados de sus familias”, expresó.
“Vemos el turismo deportivo tanto en los espectáculos profesionales como en los torneos amateurs. A mí me gusta mucho el turismo deportivo a nivel amateur porque mueve familias completas y genera convivencia”.
El escritor comenta que en el libro también se aborda el impacto internacional que tuvo la llegada de Maradona a Dorados de Sinaloa, al considerar que durante semanas Culiacán fue relacionado mundialmente con el fútbol y no con otros temas negativos.
“Maradona mejoró notablemente la imagen de Sinaloa en el mundo con su presencia en Culiacán y, por primera vez durante semanas, se asoció más a Culiacán con Maradona y el fútbol que con el crimen organizado”, declaró.
“Fue impresionante cómo un solo individuo pudo atraer la mirada mundial hacia Culiacán. Desde África, Asia, Europa y América Latina querían saber qué hacía Maradona en Culiacán”.
Santamaría Gómez destacó que Maradona no solamente generó atención mediática, sino también resultados deportivos, al llevar en dos ocasiones a Dorados a finales pese a tratarse de un equipo que se encontraba en los últimos lugares.
Por tal motivo, considera que esa etapa demostró cómo el éxito deportivo puede fortalecer la imagen de una ciudad y atraer visitantes, ya que incluso aumentó la asistencia a los partidos y muchas personas acudían únicamente para verlo dirigir desde la banca.
“Sin duda mejoraron las entradas en Dorados con la llegada de Maradona. Seguramente hubo gente de Mazatlán y de muchas otras partes que iba solamente a ver a Maradona sentado en la banca”, expresó.
“Maradona ayudó a que durante un tiempo se hablara de Culiacán por fútbol y no por temas negativos, por lo que la experiencia de Maradona en Dorados demuestra el enorme impacto turístico y mediático que puede generar una figura internacional”.
Finalmente, Arturo Santamaría Gómez invitó al público mazatleco a asistir a la presentación del libro “Turismo y Fútbol 2026”, obra realizada en coautoría con Eduardo Sáinz Díaz, la cual se llevará a cabo el próximo martes 19 de mayo, a las 18:30 horas, en la Casa del Marino ,con entrada libre.
Durante la presentación participará la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, así como también estará presente el ex jugador amateur Jorge Daniel Pagola, además de los autores del libro, quienes convivirán con los asistentes y realizarán venta de ejemplares.