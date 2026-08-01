Presentará Canal Veintidós las voces de México Canta

El Canal Veintidós estrenará Las Voces de México Canta, un programa que, de la mano de Cemeli Hernández, acercará al público a las y los participantes de México y Estados Unidos, al mismo tiempo que contará los pormenores de los procesos que se desarrollan rumbo a las semifinales y a la gran final, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo domingo 13 de septiembre de 2026.

Cada episodio contará las historias que impulsaron, a cada uno de los 14 semifinalistas, a participar en este concurso binacional. A través de revisitas y cápsulas, conoceremos lo que les inspira y seguiremos la trayectoria que comenzaron a escribir al responder al llamado de esta convocatoria.

Una invitación a conocer las voces de los nuevos exponentes del regional mexicano, quienes cantan por la paz en los escenarios de ambos lados de la frontera.

Los primeros siete semifinalistas se dieron a conocer durante La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El 23 de julio, se presentaron Grecia Marín, Daniel Ochoa, Tiffany Cruz Galaviz, Miranda González, Joshua Soto, Lizandro Espinoza y Rosalba Valdez, los siete jóvenes mexicoestadounidenses que disputarán su pase a la final, en una gala en vivo, el próximo domingo23 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California.