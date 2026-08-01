Presentará Canal Veintidós las voces de México Canta

El Canal Veintidós estrenará Las Voces de México Canta, un programa que, de la mano de Cemeli Hernández, acercará al público a las y los participantes de México y Estados Unidos, al mismo tiempo que contará los pormenores de los procesos que se desarrollan rumbo a las semifinales y a la gran final, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo domingo 13 de septiembre de 2026.
Cada episodio contará las historias que impulsaron, a cada uno de los 14 semifinalistas, a participar en este concurso binacional. A través de revisitas y cápsulas, conoceremos lo que les inspira y seguiremos la trayectoria que comenzaron a escribir al responder al llamado de esta convocatoria.
Una invitación a conocer las voces de los nuevos exponentes del regional mexicano, quienes cantan por la paz en los escenarios de ambos lados de la frontera.
Los primeros siete semifinalistas se dieron a conocer durante La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El 23 de julio, se presentaron Grecia Marín, Daniel Ochoa, Tiffany Cruz Galaviz, Miranda González, Joshua Soto, Lizandro Espinoza y Rosalba Valdez, los siete jóvenes mexicoestadounidenses que disputarán su pase a la final, en una gala en vivo, el próximo domingo23 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California.
Por otra parte, el 31 de julio se anunciaron los nombres de los otros siete participantes mexicanos: Bryan Soto, acompañado por Jesús Fuentes y Ángel Figueroa quienes integran el grupo Clave 5/7, Belle La Malixita, Grecia Delgado, Emi Macías, Fátima Cuevas, Bilhan Morales y Luna López, quienes protagonizarán la segunda semifinal en vivo desde el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa, el próximo 30 de agosto de 2026.
Aunado a este seguimiento, todos los viernes de agosto, México Canta tendrá una sección especial en Culturas Veintidós, noticiero conducido por Claudio Martínez, en donde Cemeli Hernández dará seguimiento al avance de la segunda edición y presentará cápsulas especiales.
La audiencia del Veintidós podrá disfrutar de Las Voces de México Canta, los domingos, a partir del 2 de agosto, a las 19:00 horas, a través de la señal 22.1,vía streaming en el portal de la televisora y en sus redes sociales (Facebook, X y YouTube).
La transmisión de las semifinales y la gran final serán transmitidas completamente en vivo por la pantalla de Canal Veintidós y los medios públicos de México.