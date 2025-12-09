Presentará el autor sinaloense Sergio López su libro ‘El circo en llamas’ en Bellas Artes

El próximo sábado 13 de diciembre a las 13:00 horas de la Ciudad de México, se presentará el libro “Circo en llamas: los viajes de Giuseppe Chiarini en México (1864-1868)”, del investigador teatral originario de Culiacán, Sergio López Sánchez.

El estudio será presentado en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes con los comentarios de Rocío Galicia, directora del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU); Flavio González Mello, en representación de la Academia Mexicana de la Lengua, y Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación del Instituto Sinaloense de Cultura, que coeditó la obra junto con el CITRU.

La presentación será moderada por Déborah Chenillo, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El libro “Circo en llamas: Los viajes de Giuseppe Chiarini en México (1864-1868)” fue presentado en octubre pasado en Culiacán y Mazatlán, en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2025, y es una investigación que reconstruye la trayectoria del empresario italiano en nuestro país durante el Segundo Imperio.