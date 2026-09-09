Presentará el Masin obra de Carlos Maciel como Pieza del Mes

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Sinaloa, ofrecerá estas dos actividades que combinan las artes visuales y el cine. Se realizarán este jueves 10 de septiembre en el patio del recinto cultural, con acceso gratuito para todo público.

La pieza “La cerbatana de luz dispara, encaja su dardo, el veneno, el mal irremediable a la aurora... Catulo en el destierro de José Ángel Leyva”, creada en 1999 por Carlos Maciel Sánchez, conocido como “Kijano”, forma parte de la Colección Isic-Masin. La obra es un óleo sobre tela de 140 por 220 centímetros.

Maciel, originario de Guerrero, aborda en su producción temas como el cuerpo femenino, la danza, la música, la naturaleza, el mundo indígena, la lectura, la sensualidad y el poder. El artista busca propiciar una sensación afirmativa frente a la vida en quien observa sus creaciones.

”Donar un cuadro al museo representaba una manera real y simbólica de mostrar su pertenencia a Culiacán y al estado de Sinaloa”, señaló Carlos Maciel Sánchez, artista de la obra “La cerbatana de luz dispara...”. La pieza llegó al acervo del Masin mediante donación directa de Maciel.

Posteriormente, a las 15:15 horas, el Cine Club Masin proyectará “María Candelaria”, película de 1944 dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. La cinta es una obra representativa de la cinematografía mexicana de la Época de Oro.

La película narra la historia de María Candelaria y Lorenzo Rafael, una pareja de Xochimilco que busca casarse a pesar del rechazo de su comunidad hacia la joven. La situación se complica cuando María Candelaria enferma de paludismo y Lorenzo Rafael roba en la tienda de Don Damián para conseguir medicamentos y un vestido, lo que desencadena un desenlace trágico.

Las actividades invitan al público a conocer la creación pictórica contemporánea de Carlos Maciel “Kijano” y el cine nacional de Emilio Fernández. Ambas se realizarán en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, ubicado en la esquina de Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza, en Culiacán. La entrada es libre.