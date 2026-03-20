Presentará Élmer Mendoza ‘La sirena y el jubilado’ en El Colegio de Sinaloa

El escritor sinaloense Élmer Mendoza, recientemente ganador del Premio Jorge Ibargüengoitia, presentará su nueva novela La sirena y el jubilado, este martes 24 de marzo, a las 17:00 horas, en El Colegio de Sinaloa.

Acompañaran al autor, actualmente presidente de El Colegio de Sinaloa, Raquel Cota y Margarita Vélez, quienes charlarán en torno a la obra.

La sirena y el jubilado combina el thriller político con el retrato social en una historia que refleja cómo las mujeres siguen luchando diariamente por la justicia y supervivencia dentro de un país donde no existe aún un poder equitativo, libre de corrupción e impunidad, además de no ser algo aislado, sino algo que nos inmerse a todos, dejando como recordatorio que ’algunos monstruos crecen, otros se agazapan’.

Élmer Mendoza es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, presidente del Colegio de Sinaloa y un comprometido promotor de la literatura a nivel nacional. Comenzó su carrera literaria en 1978, y en 1999 Un asesino solitario, su primera novela, de inmediato lo situó, a juicio del crítico Federico Campbell, como “el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país”.

Con El amante de Janis Joplin (2001) obtuvo el XVII Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y con Efecto tequila (2005) fue finalista del premio Dashiell Hammett.

En 2008, Balas de plata fue merecedora del III Premio Tusquets Editores de Novela, que lo consagró como escritor de primera fila en el panorama de la novela hispánica. Las novelas protagonizadas por Édgar “el Zurdo” Mendieta —Balas de plata (2008), La prueba del ácido (2010), Nombre de perro (2012), Besar al detective (Literatura Random House, 2015) y Asesinato en el Parque Sinaloa (Literatura Random House, 2017)— constituyen sin duda la saga policiaca más emblemática de la literatura mexicana, que ha traspasado fronteras para ser conocida en diez idiomas.

No todos los besos son iguales (Alfaguara) y La cuarta pregunta (Alfaguara) llegaron en 2018 y 2019 al público juvenil.

Ha sido distinguido con el Premio Letras de Sinaloa, en 2019, y el Premio Negra y Criminal del Festival Tenerife Noir, en 2020, por su trayectoria literaria.

Recientemente, la Universidad de Guanajuato (UG) le otorgó el IX Premio “Jorge Ibargüengoitia” de Literatura.

Agenda

La presentación será en El Colegio de Sinaloa, Antonio Rosales 435 Pte., en el Centro Histórico. La entrada es libre.