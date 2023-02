El politólogo Ernesto Hernández Norzagaray abandona el análisis frío que lo caracteriza en su escritura, para dejarse envolver en la ensoñación de una prosa rica y poética con su libro Razones para amar a Mazatlán.

El también columnista de Noroeste, describe sus pasajes de sus 45 años de radicar en el puerto, donde aborda la historia de Mazatlán, sus costumbres, personajes, sindicaturas, pueblos, entre otros temas, que envuelven y forman el Mazatlán de hoy.

“Razones para amar a Mazatlán”, de Editorial UAS, será presentado el viernes 3 de febrero a las 18:00 horas, en la Galería Ángela Peralta. En la presentación la escritora Aleyda Rojo y el ex catedrático Luis Antonio Martínez Peña, darán detalles de esta obra.

“Este libro Razones para amar a Mazatlán es un libro que hice el año pasado, que tiene que ver con 45 años de vivir en Mazatlán, es un reconocimiento a la ciudad, que espero sea útil para los mazatlecos, pero especialmente para los turistas; ellos llegan y no salen muchas veces de la Zona Dorada, no se bajan del Malecón o del Centro Histórico, son las tres rutas que generalmente hacen, y yo los invito a través de este libro a ir más allá, pues les descubro zonas, personajes, historias que tienen que ver con la música, con la poesía, con una serie de experiencias que me ha tocado captar a mi, y que me ha acompañado en esto con gente de mi generación que ha sido fundamental para el nuevo Mazatlán”, explica el catedrático.