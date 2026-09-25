$!Presentará Juglarías el espectáculo ‘Chava Flores: Canciones de barrio y corazón’

Con el propósito de promover la música tradicional mexicana y Unir Esfuerzos en solidaridad con la comunidad artística local, el Instituto Sinaloense de Cultura a través de su Delegación Sur con sede en el Museo de Arte de Mazatlán, invitan al público en general al concierto con causa Chava Flores: Canciones de Barrio y Corazón.

Este concierto especial tendrá lugar el próximo viernes 2 de octubre de 2026 a las 19:00 horas, en el Patio del recinto. El evento estará encabezado por la agrupación musical Juglarías: El canto del Poeta, quienes ofrecerán un emotivo e ilustrativo repertorio en homenaje a Salvador "Chava" Flores, uno de los cronistas musicales más importantes del México contemporáneo, retratando la vida cotidiana, el humor y la lírica popular de los barrios urbanos.