$!Presentará Juglarías el espectáculo ‘Chava Flores: Canciones de barrio y corazón’

Con el propósito de promover la música tradicional mexicana y Unir Esfuerzos en solidaridad con la comunidad artística local, el Instituto Sinaloense de Cultura a través de su Delegación Sur con sede en el Museo de Arte de Mazatlán, invitan al público en general al concierto con causa Chava Flores: Canciones de Barrio y Corazón.
Este concierto especial tendrá lugar el próximo viernes 2 de octubre de 2026 a las 19:00 horas, en el Patio del recinto. El evento estará encabezado por la agrupación musical Juglarías: El canto del Poeta, quienes ofrecerán un emotivo e ilustrativo repertorio en homenaje a Salvador "Chava" Flores, uno de los cronistas musicales más importantes del México contemporáneo, retratando la vida cotidiana, el humor y la lírica popular de los barrios urbanos.
Este concierto tiene un carácter benéfico fundamental, ya que lo recaudado mediante la cuota de recuperación de 200 pesos será destinado en apoyo a Héctor Luna, apreciado actor, director de teatro y compañero colaborador del Museo de Arte de Mazatlán.
El ISIC y el Museo de Arte de Mazatlán reiteran su compromiso de respaldar a los creadores y promotores culturales de la región, haciendo un llamado a la ciudadanía, gestores culturales y amantes de la música a sumarse a este evento solidario.
Los boletos estarán disponibles directamente en las oficinas del recinto cultural, de lunes a viernes en un horario de 10 a 14 horas o bien en taquilla el día del evento. Cualquier aclaración o duda enviar WhatsApp al 669 566 1202 o bien enviar correo a museoartemazatlan@culturasinaloa.gob.mx