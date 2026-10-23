Presentará La Casa del Caracol su primer libro como editorial

Con la presentación de “El Terregal”, un libro de cuentos del escritor mazatleco Alejandro Olivo, La Casa del Caracol iniciará oficialmente su camino como editorial independiente, con el propósito de impulsar el talento literario local.

La presentación se realizará el martes 27 de octubre, a las 19:00 horas, en El Recreo, ubicado en el Centro Histórico de Mazatlán, donde lectores y público interesado podrán acercarse a la primera publicación de este nuevo proyecto editorial.

Laura Medina, promotora de lectura y creadora de la Librería La Casa del Caracol, compartió la invitación al encuentro literario y destacó la intención de respaldar a los escritores de la localidad.

“El martes 27 de octubre a las 19:00 horas en El Recreo, presentaremos el libro ‘El Terregal’ de Alejandro Olivo, un joven talento mazatleco con mucho que decir y El Caracol atrás apoyándolo como editorial. Somos un equipo que va naciendo y queremos hacer las cosas bien”, expresó Medina.

La publicación representa una nueva etapa para La Casa del Caracol, espacio que ha promovido la lectura y el encuentro entre lectores, y que ahora amplía su labor hacia la producción y difusión de obras literarias.

En la contraportada del libro, el proyecto comparte el mensaje con el que busca marcar esta etapa.

“La Casa del Caracol crece siempre gracias a ustedes. Ahora también somos editorial y queremos compartir nuestro primer libro de cuentos totalmente mazatleco. Vamos a apoyar a los talentos locales”, se lee.

A través de “El Terregal”, Alejandro Olivo presenta una colección de relatos que se aproxima a la narrativa local y regional, con historias que forman parte de la propuesta literaria de este joven autor.

La incursión de La Casa del Caracol en el ámbito editorial abre una posibilidad para que escritores de Mazatlán encuentren espacios de publicación y para que sus obras lleguen a nuevos lectores.

Con este primer título, el proyecto busca fortalecer la actividad literaria del puerto y ampliar las oportunidades para la creación independiente, en una apuesta que une el trabajo editorial con la promoción de la lectura.