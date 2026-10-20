Presentará la compañía australiana Circa ‘Wolf’ en Culiacán

La compañía Circa, reconocida mundialmente por su fusión de circo, danza y teatro, presentará su aclamado espectáculo “Wolf” en Culiacán los días 27 y 28 de octubre, siendo la única ciudad de Latinoamérica en recibir este montaje de la Sociedad Artística Sinaloense.

El espectáculo acrobático, dirigido por Yaron Lifschitz, forma parte de la Temporada otoño-invierno y se presentará a las 18:00 horas, ambas funciones, en el Teatro Pablo de Villavicencio de la capital sinaloense, con un elenco integrado por 10 acróbatas, descritos como “rockstars del circo mundial” por la revista escocesa The List.

Circa, fundada en Australia en 1999, ha cautivado a millones de espectadores en más de 46 países y seis continentes con sus innovadoras propuestas escénicas.

La compañía, establecida en 1999 por Yaron Lifschitz bajo el nombre de Rock ’n’ Roll Circus, se ha distinguido por su singular fusión de circo, danza y teatro. Cada año, Circa realiza giras mundiales y estrena diversas creaciones, consolidándose como referente en las artes escénicas contemporáneas.

”Es como presenciar algo que no estaba destinado a los ojos de los mortales”, afirmó Ross Anthony, crítico de Broadway Baby, medio digital especializado en artes escénicas, quien aseguró que “esto es circo en su máxima expresión”.