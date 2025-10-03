Presentará la Compañía Folclórica Sinaloense ‘Del falsete al taconazo’

La danza folclórica nacional estará presente en el Festival Cultural Sinaloa 2025, con el espectáculo “Encanto y tradición: Del falsete al taconazo”, a cargo de la Compañía Folclórica Sinaloense, que dirige la maestra Olimpia Chávez, el próximo viernes 10 de octubre a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

La compañía, una de las de mayor tradición en los 50 años del Instituto Sinaloense de Cultura, presenta un espectáculo coreográfico en el cual, el encanto de México destaca como sinónimo de pluriculturalidad, ya que sus sabores, sonidos, historias e imágenes maravillosas forman parte de ella; todo esto es parte de lo que llamamos el folclor de nuestro país.

El huapango es una fiesta popular por excelencia representativa de varias regiones de México: la gente convive a través de la música, el zapateo y el canto con su singular falsete, en un espacio bien organizado que motiva a la expresión más pura de nuestras raíces musicales y dancísticas, mientras que el taconazo norteño que reúne los ritmos clásicos del norte del país, la polka, el huapango, la redova y el chotís.

La Compañía Folclórica Sinaloense, que dirigen la maestra Olimpia Chávez y el coreógrafo Yahir Padilla, es una agrupación oficial del Gobierno de Sinaloa, fundada en 1983, e integrada en su mayoría por estudiantes y profesionales de la danza, dedicados a la investigación, fomento y difusión de la música, los bailes y las danzas de cada una de las regiones de nuestro territorio mexicano, con sus particulares características que están representadas en cada uno de sus espectáculos.