Con tres propuestas de danza contemporánea, estudiantes de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM) mostrarán el resultado de su trabajo creativo y técnico durante las funciones de cierre de semestre que se realizarán del 26 al 28 de noviembre.

Las presentaciones tendrán lugar a las 18:00 horas en el Salón de la Música del Centro Municipal de Artes, con acceso por la calle Constitución, en el Centro Histórico.

Cada jornada ofrecerá un montaje distinto, dirigido por creadores que acompañan los procesos de formación de los jóvenes bailarines.

La programación comenzará el jueves 26 de noviembre con Huracán, Viento de origen, bajo la dirección de Víctor Manuel Ruiz. El viernes 27 se presentará TIC, obra dirigida por Xitlali Piña Poujol, mientras que el sábado 28 concluirá el ciclo con Ya nos dimos cuenta que nadie nos va a recordar, bajo la dirección de Johnny Millán.

A través de estos trabajos, los estudiantes llevarán al escenario distintas búsquedas de movimiento, lenguajes corporales e imaginarios, resultado de procesos de experimentación y composición en los que el cuerpo se convierte en el principal medio de expresión y comunicación con el público.

El programa representa también una oportunidad para que los jóvenes compartan sus avances y experiencias escénicas con los espectadores, en un encuentro que busca acercar a nuevos públicos a la danza contemporánea.

Perteneciente al Instituto Municipal de Cultura, la EPDM cuenta con más de dos décadas de trayectoria y ha formado, a través de 24 generaciones, a cerca de 250 artistas que actualmente participan en la escena cultural de México y otros países.

Bajo la codirección artística y académica de Xitlali Piña y Johnny Millán, la institución mantiene su trabajo enfocado en la formación profesional, la investigación artística y el desarrollo de nuevos creadores. El donativo de entrada será de 60 pesos por función.